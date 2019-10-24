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Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу»

24 октября 2019, 21:47
293

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

Армейцы имели преимущество по всем ключевым показателям (удары, владение, угловые), но забить так и не сумели.

А венгерская команда на 87-й минуте реализовала свой шанс и добыла итоговую победу.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Варга, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич, Нгуэн (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли (Изаэль, 72).

Предупреждения: Бистрович, 78; Магнуссон, 90+2 – Зигер, 74; Харатин, 90+2.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА Ференцварош
Комментарии (293)
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VVM1964
1571942896
Было бы позорно сыграть дома вничью с таким соперником , но ПРОИГРАТЬ ... (((
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evgevg13
1571942952
сто процентный результат у российских команд. безвольные, кривоногие. Им только на кубке Антарктиды играть с пингвинами. И то не факт , что выиграют...
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polt
1571943113
Локомотив проиграл, Зенит проспал, а ЦСКА-обосрался.
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Фан666
1571943281
Ну просто позор. Хлам и деградация. Самое позорное, что полсостава это молодёжная сборная России. То есть наше футбольное будущее. Вот оно
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NeoNaTe
1571944133
Русская версия сериала "ходячие мертвецы"
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ААМ
1571944903
ЦСКА проиграл такой команде дома. Это не позор, а ПОЗОРИЩЕ. И вообще наши клубы в ЛЧ и ЛЕ - это приговор нашей РПЛ
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Dr Metal
1571944915
По делу, противно смотреть
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SPbZenit12
1571945052
Вообще ЦСКА бьёт все рекорды... Уже и Спартак не так смешон)
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zra78
1571946638
Локо проиграл,Зеня туда же,ЦСКА сказали: а чем мы хуже!
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Антибиотик
1571947493
Сколько муд@ков на сайте! Такое ощущение, что не футбол этим крысам нужен, а просто в своих вонючих комментариях обоср@ть любой из наших клубов. То ли мозгов нет, то ли память коротка, как тот же ЦСКА столько лет тянул всю страну в таблице коэффициентов. Я уже не говорю про забытые подвиги Локомотива в начале 2000-х, которые так же вытягивали футбол России в еврокубках. В какой-то один момент люди превратились в шакалов!
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