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    Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу»

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

    Армейцы имели преимущество по всем ключевым показателям (удары, владение, угловые), но забить так и не сумели.

    А венгерская команда на 87-й минуте реализовала свой шанс и добыла итоговую победу.

    Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

    ЦСКА (Россия) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Варга, 87.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.

    «Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич, Нгуэн (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли (Изаэль, 72).

    Предупреждения: Бистрович, 78; Магнуссон, 90+2 – Зигер, 74; Харатин, 90+2.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии255
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      Рейтинг: +449

      fhnv 6 минут назад

      А не пора ли сделать перезагрузку и Акинфеева на скамейку посадить на 3-4 игры.....А вдруг??

      0
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      ...
      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > fhnv 3 минуты назад

      Ты серьёзно думаешь, что Акинфеев влияет на результат??

      0
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      Рейтинг: +16

      Граф2019 7 минут назад

      я сейчас буду материться...

      0
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      Рейтинг: +178

      _Scorpio_ 8 минут назад

      Даже днем, когда писала, что тревожно за матч, я не верила, что ЦСКА могут проиграть. Я об этой команде-то услышала в первый раз в жизни, когда объявили результаты жеребьевки. Кто-нибудь вообще знал эту команду? Как такое могло случится? Я что, где-то в параллельной вселенной сейчас?

      0
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      Рейтинг: +16

      Граф2019 > _Scorpio_ 4 минуты назад

      а я помню когда это фуфло кияне в финале дрюкнули...

      0
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      Рейтинг: +3675

      APchelov 8 минут назад

      Полный PIZ DEC!

      1
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      Рейтинг: +6960

      Вомбат 16 минут назад

      ЦСКА, конечно, продолжает сливать ЛЕ, раз имея 0 очков, при счете 0:0 разыгрывает угловые и штрафные, отпасовывая своему вратарю от линии штрафной соперника. Но дело в том, что ЦСКА при этом сливает и своих болельщиков. Например, мне, жителю Петербурга, еще год назад была симпатична эта молодая, перспективная, играющая команда, и я за нее болел во всех ее встречах, кроме игр ЦСКА с Зенитом (и Краснодаром, который был мне еще симпатичнее). Теперь в РПЛ и кубке России буду до конца своих дней болеть против ЦСКА. Думаю, я не один такой.

      2
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      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > Вомбат 14 минут назад

      Даже если бы ты болел им бы не помогло... С детства за Ференцварош

      0
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      Рейтинг: +449

      fhnv > Вомбат 13 минут назад

      да не сливают они....Играть надо уметь

      0
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      Рейтинг: +136

      Пекарь21 > Вомбат 10 минут назад

      А я за Ферецварош! Правда не знаю где это! ))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > Пекарь21 9 минут назад

      Это где-то там

      0
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      Рейтинг: +5351

      Антибиотик 18 минут назад

      Сколько муд@ков на сайте! Такое ощущение, что не футбол этим крысам нужен, а просто в своих вонючих комментариях обоср@ть любой из наших клубов. То ли мозгов нет, то ли память коротка, как тот же ЦСКА столько лет тянул всю страну в таблице коэффициентов. Я уже не говорю про забытые подвиги Локомотива в начале 2000-х, которые так же вытягивали футбол России в еврокубках. В какой-то один момент люди превратились в шакалов!

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      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > Антибиотик 16 минут назад

      А ты Зенит вспомнить не хочешь? Здесь втаптывют только ЦСКА и есть за что

      2
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      ...
      Рейтинг: +22527

      zra78 > SPbZenit12 13 минут назад

      Макгрегор же был на футболе,не втаптываем,а ирландский танец на.....

      2
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      ...
      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > zra78 11 минут назад

      Думаешь запах виски испортил игру фаворита этой встречи ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +110

      Суворов_лучший 21 минуту назад

      а хрен ли вы хотели? Зеня, Спам и Гинер в нашем чемпе берут очки за счет судей!!! Потому в Европе толь Локо и тянет!!! Я НЕ болельщик Локо!!! 56 лет с Московским Динамо!!!

      0
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      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > Суворов_лучший 18 минут назад

      Ну тут все понятно. От обиды изрыгаешь... Ладно Зенит все не любят, но Локо и ЦСКА за счёт каких моментов все тянут?

      1
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      ...
      Рейтинг: +110

      Суворов_лучший > SPbZenit12 16 минут назад

      Локо никто не тянет! прочитай еще раз, протри буркалы, чмошник! Палыч "тянет" Локо игрой, а не работой с судьями!!

      3
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      Рейтинг: +177

      Patriot58 > SPbZenit12 14 минут назад

      Только идиоты кого-то любят, настоящие болелы судят по игре, а не по писку пидеров

      1
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      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > Суворов_лучший 12 минут назад

      Ой, извини пожалуйста, конченый, ошибся... Рыгай дальше. А нет, вопрос остался открытым. Зенит кто тянет? Только по существу пожалуйста!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > Patriot58 9 минут назад

      Я только про идиотов и говорю

      0
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      Рейтинг: +161

      житель СПб 23 минуты назад

      Просто беда какая-то на этой неделе с нашими командами! Нас не сглазили случайно?!

      1
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      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > житель СПб 22 минуты назад

      Мутко дома куклу иголками протыкает

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      Рейтинг: +22527

      zra78 > SPbZenit12 18 минут назад

      Ну хоть иголкой,а не....

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      Рейтинг: +454

      SPbZenit12 > zra78 17 минут назад

      Да кто знает этого Мутко... Мб и мутант он...

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      Рейтинг: +16

      Граф2019 26 минут назад

      конина епрстр

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      Рейтинг: +1361

      Torvald64 27 минут назад

      Еще когда увидел, как в первом тайме транжирили моменты - небрежно, бездарно и с ощущением: "не забьем сейчас, забьем через 5 минут - играем с дворовой командой", понял, что проиграем.

      Футбол такого отношения к себе не прощает.

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