Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» со счетом 0:1.

Армейцы имели преимущество по всем ключевым показателям (удары, владение, угловые), но забить так и не сумели.

А венгерская команда на 87-й минуте реализовала свой шанс и добыла итоговую победу.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Варга, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич, Нгуэн (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли (Изаэль, 72).

Предупреждения: Бистрович, 78; Магнуссон, 90+2 – Зигер, 74; Харатин, 90+2.

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