Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Чалов – о поражении от «Ференцвароша»: «Один из самых невезучих матчей»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».

    • Армейцы проиграли со счетом 0:1.
    • Для москвичей это третье поражение подряд в турнире – ранее они уступили «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).

    «Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Чалов.

    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2019 23:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Torvald64 10 минут назад

      Это не невезение, это отсутствие концентрации, раздолбайство и полное пренебрежение к сопернику - за что вас и наказали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3549

      Yev 43 минуты назад

      Одно уточнение: к Марио и к Игорю претензий нет, но как мне кажется Акинфеев просто уже доигрывает до пенсии и никуда не лезет, как-то он равнодушен, как мне кажется, к тому что происходит в команде. А Марио при наличии предложений из-за границы надо уезжать пока не поздно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3549

      Yev 49 минут назад

      Ну да, вы ж сегодня в карты играли, тогда конечно: повезёт-неповезёт. А я думал вы профессионалы.
      Чмошники вы и ваш тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1839

      Борат 1 час назад

      Ну че Федя?
      В кристалл пэлас или в Челси???
      Вот умора!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru