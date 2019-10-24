Чалов – о поражении от «Ференцвароша»: «Один из самых невезучих матчей»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».

Армейцы проиграли со счетом 0:1.

Для москвичей это третье поражение подряд в турнире – ранее они уступили «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).

«Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Чалов.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?