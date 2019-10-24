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  • Чалов – о поражении от «Ференцвароша»: «Один из самых невезучих матчей»

Чалов – о поражении от «Ференцвароша»: «Один из самых невезучих матчей»

24 октября 2019, 23:33
12

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».

  • Армейцы проиграли со счетом 0:1.
  • Для москвичей это третье поражение подряд в турнире – ранее они уступили «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).

«Думаю, это один из самых невезучих матчей, потому что имели очень много моментов. Нужно их реализовывать. Поэтому футбол нас наказал и мы пропустили гол. И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты – забивают тебе», – сказал Чалов.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

Источник: Официальный твиттер УЕФА
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Чалов Федор
Комментарии (12)
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Yev
1571952628
Ну да, вы ж сегодня в карты играли, тогда конечно: повезёт-неповезёт. А я думал вы профессионалы. Чмошники вы и ваш тренер.
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Yev
1571952993
Одно уточнение: к Марио и к Игорю претензий нет, но как мне кажется Акинфеев просто уже доигрывает до пенсии и никуда не лезет, как-то он равнодушен, как мне кажется, к тому что происходит в команде. А Марио при наличии предложений из-за границы надо уезжать пока не поздно.
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Torvald64
1571954960
Это не невезение, это отсутствие концентрации, раздолбайство и полное пренебрежение к сопернику - за что вас и наказали.
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RotBerg
1571972614
В сборную Чалова! Че не орет ни кто?
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Derzkiy1
1571977169
Бывает чёрная полоса , вы чего сорвались на него? У Дзюбы она была всю жизнь и что? Команда молодая и с проблемами, у него потенциал выше любого нападающего из страны
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Рубинище
1571981789
раздолбаи..проос*ли ЛЕ.
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