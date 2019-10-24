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  • Магнуссон – после третьего поражения подряд в ЛЕ: «Для ЦСКА еще ничего не окончено. Шансы остаются»

Магнуссон – после третьего поражения подряд в ЛЕ: «Для ЦСКА еще ничего не окончено. Шансы остаются»

24 октября 2019, 22:45
13

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил мнение, что у команды остаются шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

«Ничего нет с командой. У нас много шансов было, но мы не забили. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол... Моменты были, просто не смогли забить.

Мы все еще хорошо идем в РПЛ. Стараемся не унывать. Важно победить уже. Для нас еще ничего не окончено. Остается три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо работать над ошибками. Шансы остаются.

Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, все было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они – часть команды», – сказал Магнуссон.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Магнуссон Хердур
Комментарии (13)
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Kokmarov
1571946769
Весельчак, наверно очень любит анекдоты рассказывать.
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Muhametshin
1571947062
Не знаю в каком мире он живёт, но по себе скажу, если бы я так сыграл то пи..дюлей я заслужил бы однозначно и минус к зарплате, а у них всё гладко и сладко.
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Yev
1571947166
Для таких математиков, вообще ничего страшного не произошло. Проиграют в следующем матче, всё равно еще ничего не потеряно, еще в двух последних проиграют и с удивлением этот дебил обнаружит, что турнир закончился, а кубок они так и не выиграли... странно. С...ка, дебилы!!!
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Garrincha58
1571947265
он что ржёт над нами, какие шансы?
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CSKA57
1571948779
Успокойся, Магнуссон! Болельщики то вас поддерживают, вот только вы в душу своей игрой гадите!
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fhnv
1571951052
да всё!! Сливайте воду. Еврокубки дальше для вас закончены
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Аид666
1571962916
да слили все что можно, какие нафиг шансы....
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Санёк 17
1571976721
Почему с первого раза нельзя обыгрывать?или у вас привычка надеется на остальные шансы?
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Из Твери Леха
1571993035
Какие шансы? 9 очков они наберут в лучшем случае. 9 будет и у Лудогорца, т.к. слабо вериться, что они не обыграют Ференцварош, а по личным встречам там все будет в пользу болгар. С Эспаньлом та же петрушка. Поздно пить Боржоми.
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yorgenbarenz
1571995021
Кто умудрился Магнуссона притащить в ЦСКА ? Он же вторая лига!! Когда Романцев угодил в Ростов,однажды в раздевалке сказал игрокам:"...вы же смешные!"Это ещё там такого же Магнуссона не было....
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