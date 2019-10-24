Магнуссон – после третьего поражения подряд в ЛЕ: «Для ЦСКА еще ничего не окончено. Шансы остаются»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил мнение, что у команды остаются шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Сегодня армейцы дома проиграли «Ференцварошу» (0:1).

Для москвичей это третье поражение подряд в турнире – ранее они проиграли «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).

«Ничего нет с командой. У нас много шансов было, но мы не забили. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол... Моменты были, просто не смогли забить.

Мы все еще хорошо идем в РПЛ. Стараемся не унывать. Важно победить уже. Для нас еще ничего не окончено. Остается три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо работать над ошибками. Шансы остаются.

Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, все было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они – часть команды», – сказал Магнуссон.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?