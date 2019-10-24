Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Магнуссон – после третьего поражения подряд в ЛЕ: «Для ЦСКА еще ничего не окончено. Шансы остаются»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил мнение, что у команды остаются шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

    «Ничего нет с командой. У нас много шансов было, но мы не забили. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол... Моменты были, просто не смогли забить.

    Мы все еще хорошо идем в РПЛ. Стараемся не унывать. Важно победить уже. Для нас еще ничего не окончено. Остается три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо работать над ошибками. Шансы остаются.

    Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, все было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они – часть команды», – сказал Магнуссон.

    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11521

      ВетеR 15 минут назад

      Лепет детский((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11030

      Garrincha58 22 минуты назад

      он что ржёт над нами, какие шансы?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      За Московский ЦСКА > Garrincha58 19 минут назад

      Наверное в Sony Play station. Команда вообще ***..улась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      Yev 24 минуты назад

      Для таких математиков, вообще ничего страшного не произошло. Проиграют в следующем матче, всё равно еще ничего не потеряно, еще в двух последних проиграют и с удивлением этот дебил обнаружит, что турнир закончился, а кубок они так и не выиграли... странно.
      С...ка, дебилы!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Muhametshin 26 минут назад

      Не знаю в каком мире он живёт, но по себе скажу, если бы я так сыграл то пи..дюлей я заслужил бы однозначно и минус к зарплате, а у них всё гладко и сладко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Kokmarov 30 минут назад

      Весельчак, наверно очень любит анекдоты рассказывать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11030

      Garrincha58 > Kokmarov 21 минуту назад

      как Дзюба

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru