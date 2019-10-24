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  • Камболов, Берг и Сулейманов – в старте «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»

Камболов, Берг и Сулейманов – в старте «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»

24 октября 2019, 21:12
7

Стали известны стартовые составы «Трабзонспора» и «Краснодара» на очный матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Вилена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.

  • Игра пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенюл Гюнеш».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Краснодар».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Трабзонспор Краснодар
Комментарии (7)
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Fan Loko mik
1571942705
Не могу понять за какие заслуги в основе Краснодара играет Берг. Самый бесполезный игрок,и самый глупый и неудачный трансфер Галицкого!
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Smoke Some Weed
1571943007
После 3х поражений наших команд что то стремно смотреть игру.....
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Ссппааррттаакк
1571943554
Быки ! Вы не те Ишаки кто проиграл Ференцварошу. Сделайте соперника.
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ZENIT*****
1571944030
Ну,быки,хоть Вы постоите за Россию!
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paracetamol
1571944915
Коровы, ну станьте наконец быками!
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mamba9090909
1571945167
Нет таких команд - «Трабзонспором» и «Краснодара»
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Kokmarov
1571946712
С тупым упорством в состав пихают Берга и Ульсена - такая бестолочь, наши ульсону даже мяч не хотят давать, какого ... на лавке Игнатьев, Уткин - тоже тупят, но они тупят от неуверенности, боязни, а шведы генетически...
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