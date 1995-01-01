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    Камболов, Берг и Сулейманов – в старте «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»

    Стали известны стартовые составы «Трабзонспора» и «Краснодара» на очный матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Вилена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.

    • Игра пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенюл Гюнеш».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Краснодар».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +387

      Kokmarov 30 минут назад

      С тупым упорством в состав пихают Берга и Ульсена - такая бестолочь, наши ульсону даже мяч не хотят давать, какого ... на лавке Игнатьев, Уткин - тоже тупят, но они тупят от неуверенности, боязни, а шведы генетически...

      0
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      Рейтинг: +1096

      mamba9090909 56 минут назад

      Нет таких команд - «Трабзонспором» и «Краснодара»

      0
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      Рейтинг: +3862

      paracetamol 1 час назад

      Коровы, ну станьте наконец быками!

      0
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      Рейтинг: +257

      ZENIT***** 1 час назад

      Ну,быки,хоть Вы постоите за Россию!

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      Рейтинг: +214

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Быки ! Вы не те Ишаки кто проиграл Ференцварошу. Сделайте соперника.

      1
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      Рейтинг: +1057

      Genz 1 час назад

      Проиграют

      0
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      Рейтинг: +105

      Smoke Some Weed 1 час назад

      После 3х поражений наших команд что то стремно смотреть игру.....

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      Рейтинг: +2705

      Fan Loko mik 1 час назад

      Не могу понять за какие заслуги в основе Краснодара играет Берг. Самый бесполезный игрок,и самый глупый и неудачный трансфер Галицкого!

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