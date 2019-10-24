Камболов, Берг и Сулейманов – в старте «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»

Стали известны стартовые составы «Трабзонспора» и «Краснодара» на очный матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Вилена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.
- Игра пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенюл Гюнеш».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Краснодар».
Источник: Официальный сайт УЕФА