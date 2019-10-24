Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Колосков – о пиве на стадионах: «Я бы еще и водку разрешил»

24 октября 2019, 20:20
20

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался в поддержку возможного разрешения продавать пиво на футбольных стадионах.

«Лично я пиво не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской. Я ведь через это прошел и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры.

Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе «Динамо» или в «Лужниках», за кулисами сидели люди, говорили о жизни. Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент», – сказал Колосков.

Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Первое чтение документа в Госдуме может пройти в ноябре.

  • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
  • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Кикнадзе – о возвращении пива на стадионы: «Мы увеличим посещаемость и коммерческие доходы»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erma
1571941666
Представляю Колоскова на трибуне: в одной руке баян, в другой граненый стакан, в пиджаке полный карман семок.
Ответить
Сенситив
1571941785
...Я бы еще и водку разрешил! ... чинуше-колоску, сколько же на грудь надо принять, чтоб бред нести - чарка и футбол должны людей объединять...))
Ответить
vmonomah17
1571942647
Как наши команды играют, то можно и наркоту разрешить)))
Ответить
Plyash
1571948674
Господи,ну какие же бывшие функционеры идиоты. Мотыляются со своими решениями в разные стороны,как дерьмо в проруби.
Ответить
Брина
1571950039
Пиво без водки – деньги на ветер
Ответить
general.lizyukov
1571950491
Дедушка старый, ему можно (С) Ганжубас срочно разрешить!!! )))
Ответить
Князев
1571950760
Для полного счастья надо разрешить и наркотики. БАРЫГИ ...
Ответить
bulldojic
1571950817
а также организовать приват кабинки, чтоб пожариться можно было, если захочется. тоже доход увеличит
Ответить
subbotaspartak
1571980525
Пиво - членам профсоюза, Водку - членам Коммунистической Партии Советского Союза. Я пить от пуза готов, Как и Колосков.
Ответить
батог
1572001001
И туалет на трибунах !!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+