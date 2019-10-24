Колосков – о пиве на стадионах: «Я бы еще и водку разрешил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался в поддержку возможного разрешения продавать пиво на футбольных стадионах.

«Лично я пиво не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской. Я ведь через это прошел и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры.

Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе «Динамо» или в «Лужниках», за кулисами сидели люди, говорили о жизни. Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент», – сказал Колосков.

Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Первое чтение документа в Госдуме может пройти в ноябре.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.

На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

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