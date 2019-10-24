Кикнадзе – о возвращении пива на стадионы: «Мы увеличим посещаемость и коммерческие доходы»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможное возвращение пива на российские стадионы.

«Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно. Один из его [закона] вариантов предполагает продажу пива только в подтрибунных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне», – сказал Кикнадзе.

Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Первое чтение документа в Госдуме может пройти в ноябре.