Кикнадзе – о возвращении пива на стадионы: «Мы увеличим посещаемость и коммерческие доходы»

Также увеличивайте количество писуаров или увеличивайте расходы на уборщиков, которые будут отмывать обоссаные углы.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможное возвращение пива на российские стадионы.
«Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно. Один из его [закона] вариантов предполагает продажу пива только в подтрибунных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне», – сказал Кикнадзе.
Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Первое чтение документа в Госдуме может пройти в ноябре.
- Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
- На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.