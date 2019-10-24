Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кикнадзе – о возвращении пива на стадионы: «Мы увеличим посещаемость и коммерческие доходы»

Кикнадзе – о возвращении пива на стадионы: «Мы увеличим посещаемость и коммерческие доходы»

24 октября 2019, 12:40
33

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможное возвращение пива на российские стадионы.

«Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно. Один из его [закона] вариантов предполагает продажу пива только в подтрибунных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне», – сказал Кикнадзе.

Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Первое чтение документа в Госдуме может пройти в ноябре.

  • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
  • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1571910443
Посещаемость надо СВОЕЙ ИГРОЙ УВЕЛИЧИВАТЬ!!!!
Ответить
Garrincha58
1571910473
можно подумать если ты любитель пива то обязательно идти на стадион и когда ген директор футбольного клуба так говорит то это значит он или ду...к или просто лукавит а в первую очередь они хотят ещё больше навариться им футбол и на х не нужен вот такие у нас люди в футболе
Ответить
Чец
1571910655
Этой мочой, которую вы называете пивом, посещаемость не повысишь, играть надо хорошо.
Ответить
Sanloko
1571912624
Также увеличивайте количество писуаров или увеличивайте расходы на уборщиков, которые будут отмывать обоссаные углы.
Ответить
Decorhome
1571913440
И беспредел. которого и так достаточно
Ответить
polt
1571913970
Ну теперь народ на футбол валом попрёт, пивка попить. Главное для него конечно же увеличение коммерческих доходов, а какой ценой, похеру. Бухло, мат, неадекваты и плевать на детей, женщин.
Ответить
AHTUNGBOL
1571914803
Увеличим посещаемость на стадионе и увеличим посещаемость в больницах и на кладбищах..
Ответить
slavа0508
1571915720
А чем пиво лучше водки???всё это сказки о меньшем вреде,,,,всё зависит от количества,,,,,,а уж про качество нашего пиво и не стоит говорить смесь спирта воды и красителей с вкусовыми добавками,,,,
Ответить
aimer1988
1571920798
Один известный классик писал, что не существует ничего такого, на что капиталист не пойдет ради 300% прибыли. Споить народ? Да пожалуйста!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1571923481
Посещение и просмотр нашего футбола на стадионах-- подвиг.Употребление пивного дерьма -- ущерб здоровью.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+