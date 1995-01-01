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    Кикнадзе – о возвращении пива на стадионы: «Мы увеличим посещаемость и коммерческие доходы»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможное возвращение пива на российские стадионы.

    «Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно. Один из его [закона] вариантов предполагает продажу пива только в подтрибунных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне», – сказал Кикнадзе.

    Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Первое чтение документа в Госдуме может пройти в ноябре.

    • Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года.
    • На время проведения ЧМ-2018 запрет был законодательно приостановлен.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии12
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      Рейтинг: +209

      Sanloko 5 минут назад

      Также увеличивайте количество писуаров или увеличивайте расходы на уборщиков, которые будут отмывать обоссаные углы.

      1
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      Рейтинг: +7252

      Skull_Boy 8 минут назад

      Хочешь бухнуть иди на стадион и давайте еще про куриво не забывайте, а то теперь и на балконе СОБСТВЕННОЙ квартиры нельзя курить

      0
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      Рейтинг: +10047

      vladimir-7 9 минут назад

      Вы еще поезд с девочками подгоните к стадиону и не забудьте виски
      включить, вот тогда доход будет запредельный, а пиво можно и дома
      попить у телевизора.

      0
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      Рейтинг: +743

      Нас Много 12 минут назад

      При таком футболе без пива, ну никак...

      1
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      Рейтинг: +4801

      ilichkadr 12 минут назад

      Пора запускать полевые кухни и варить в них суп-харчо. Раздатчиком поставить Василия. Коммерческая выгода очевидна.

      1
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      Рейтинг: +1823

      Борат 25 минут назад

      да, наверное все любители пива теперь вместо пивного ресторана пойдут на черкизон смотреть твоих пилоток и пить хайникен. вот умора!!!

      1
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      Рейтинг: +7183

      silver29 31 минуту назад

      Кидаю идею, организуйте к пиву легкие наркотики с борделью и ваши доходы утроятся, не благодарите.

      2
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      Рейтинг: +262

      Nintendo8800 > silver29 23 минуты назад

      красавчик бро

      0
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      Рейтинг: +552

      Чец 38 минут назад

      Этой мочой, которую вы называете пивом, посещаемость не повысишь, играть надо хорошо.

      0
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      Рейтинг: +11011

      Garrincha58 41 минуту назад

      можно подумать если ты любитель пива то обязательно идти на стадион и когда ген директор футбольного клуба так говорит то это значит он или ду...к или просто лукавит а в первую очередь они хотят ещё больше навариться им футбол и на х не нужен вот такие у нас люди в футболе

      3
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      Рейтинг: +262

      Nintendo8800 > Garrincha58 23 минуты назад

      бизнесмены одним словом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1534

      Axe111 42 минуты назад

      Посещаемость надо СВОЕЙ ИГРОЙ УВЕЛИЧИВАТЬ!!!!

      2
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