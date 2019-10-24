Министр спорта Татарстана: «Мы на финальной стадии подготовки заявки на Суперкубок УЕФА-2023 в Казани. Дедлайн – 28 октября»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что власти республики в ближайшее время подадут заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года в Казани.

«Мы на финальной стадии подготовки заявки на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года в Казани. Дедлайн у нас – 28 октября. До этого срока подадим документы в УЕФА. Решение по месту проведения Суперкубка ожидается весной 2020 года», – сказал Леонов.

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