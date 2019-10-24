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  • Министр спорта Татарстана: «Мы на финальной стадии подготовки заявки на Суперкубок УЕФА-2023 в Казани. Дедлайн – 28 октября»

Министр спорта Татарстана: «Мы на финальной стадии подготовки заявки на Суперкубок УЕФА-2023 в Казани. Дедлайн – 28 октября»

24 октября 2019, 16:30

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что власти республики в ближайшее время подадут заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года в Казани.

«Мы на финальной стадии подготовки заявки на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года в Казани. Дедлайн у нас – 28 октября. До этого срока подадим документы в УЕФА. Решение по месту проведения Суперкубка ожидается весной 2020 года», – сказал Леонов.

Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

Казань войдет в число кандидатов на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

Источник: Sport24
Европа
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