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    Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

    Власти Российской Федерации поддержали заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков.

    «Заявка от Татарстана поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии. Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки. Поэтому мы, конечно, будем заявляться, очень хотим в Татарстане провести Суперкубок. Думаю, в течение двух недель мы гарантии подпишем и передадим заявочному комитету для передачи в УЕФА», – заявил Колобков.

    Казань войдет в число кандидатов на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4432

      subbotaspartak 19 минут назад

      У нас 12 стадионов после Чемпионата Мира,
      12 лет поддержим честь мундира.

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