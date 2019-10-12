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  • Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

12 октября 2019, 15:12
3

Власти Российской Федерации поддержали заявку Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков.

«Заявка от Татарстана поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии. Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки. Поэтому мы, конечно, будем заявляться, очень хотим в Татарстане провести Суперкубок. Думаю, в течение двух недель мы гарантии подпишем и передадим заявочному комитету для передачи в УЕФА», – заявил Колобков.

Казань войдет в число кандидатов на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

Источник: ТАСС
Европа
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1570885779
У нас 12 стадионов после Чемпионата Мира, 12 лет поддержим честь мундира.
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Пельш 1
1570897189
Нормуль! Люди настоящий футбол смогут увидеть!
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portero
1570900371
Лучше бы в Рубине порядок навели
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