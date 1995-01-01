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    РПЛ. «Динамо» в дебютном матче Новикова сыграло вничью с «Краснодаром» и осталось в зоне вылета

    «Динамо» провело первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова. Гола защитника Григория Морозова для победы не хватило – ничья.

    У гостей отличился также защитник – капитан Александр Мартынович. «Динамо», несмотря на набранное очко, осталось в зоне вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Динамо (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Морозов, 3; 1:1 – Мартынович, 35.

    «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильмарк, 57), Игбун.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 66), де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76).

    Предупреждения: Игбун, 33; Рыков, 45+1; Каборе, 54; Нойштедтер, 72; Рауш, 82 – Спайич, 17; Берг, 32; Сулейманов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +34228

      portero 20 минут назад

      чуял что обделаемся, так и случилось штаны попачкали.
      что там Намли изображал когда в гол нам забили?????

      0
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      Рейтинг: +1612

      Фан666 25 минут назад

      Зенит чемпион, Тамбов на выход. За 15 место динамо со Спартаком поборются с оренбургом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3841

      sochi-2013 46 минут назад

      Быки, итак, на волов похожи, еще и судья чистый пенальти зажал!

      1
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      Рейтинг: +140

      Dizgen 54 минуты назад

      Болел за Быков но по моему не видать и в этом году им чемпионства

      0
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      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV > Dizgen 51 минуту назад

      потому что у них кроме таблицы даже хуже чем у вас дела, кононов довольно годный тренер был, да и тедеску может что привнесет.

      -1
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      Рейтинг: +1820

      Krasnodar 123 1 час назад

      Безобразная игра Краснодара! Просто БЕЗОБРАЗНАЯ!

      2
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      Рейтинг: +34228

      portero > Krasnodar 123 18 минут назад

      бестолковость увеличивается, набрали иносранцев толку нет....

      0
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      Рейтинг: +539

      Чец 1 час назад

      Не видно пока игры у Краснодара, много потерь,неточных передач, ненужная возня возле своих ворот.

      1
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      Рейтинг: +70

      Яврунгер Мстяшный 8 1 час назад

      позор свинорылым ))))

      4
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      Рейтинг: +248

      Olymp2 > Яврунгер Мстяшный 8 1 час назад

      Ты чо курил , паренек, Спартак же не играл!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      Яврунгер Мстяшный 8 > Olymp2 51 минуту назад

      паренек тебе в дупло. Рубин вчера ни о чем не напоминает?
      ненавижу, млять цыган и свиней!

      2
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      Рейтинг: +7503

      alex1951 1 час назад

      Бог с ней с зоной вылета....Сегодня было важно другое...как сыграют при новом боссе..
      Сыграли...и ничья не самый плохой результат. Да и Шунин молодца - не подвел память Яшина. Думаю почитатели Динамо - довольны.

      0
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      Рейтинг: +5436

      Сильвербой 1 час назад

      В какое же дно превращается Краснодар!!! Смотреть противно!!!

      1
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      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV 1 час назад

      8 ударов с кризисной командой и ничья, кто еще чтобы оставить мусаева

      1
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      Рейтинг: +34228

      portero > Вальдемар IV 7 минут назад

      у везунчика Шапи фарт закончился, не может попасть как надо, а игра жопа просто.....

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