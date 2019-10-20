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  • РПЛ. «Динамо» в дебютном матче Новикова сыграло вничью с «Краснодаром» и осталось в зоне вылета

РПЛ. «Динамо» в дебютном матче Новикова сыграло вничью с «Краснодаром» и осталось в зоне вылета

20 октября 2019, 20:59
29

«Динамо» провело первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова. Гола защитника Григория Морозова для победы не хватило – ничья.

У гостей отличился также защитник – капитан Александр Мартынович. «Динамо», несмотря на набранное очко, осталось в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Морозов, 3; 1:1 – Мартынович, 35.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильмарк, 57), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 66), де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76).

Предупреждения: Игбун, 33; Рыков, 45+1; Каборе, 54; Нойштедтер, 72; Рауш, 82 – Спайич, 17; Берг, 32; Сулейманов, 87.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
Комментарии (29)
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Из Твери Леха
1571594468
Какой же отстой в исполнение быков. Как будто специально не хотели обидеть Динамо в честь их праздника.
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Fan Loko mik
1571594480
Отличный результат.
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Сильвербой
1571594719
В какое же дно превращается Краснодар!!! Смотреть противно!!!
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alex1951
1571594845
Бог с ней с зоной вылета....Сегодня было важно другое...как сыграют при новом боссе.. Сыграли...и ничья не самый плохой результат. Да и Шунин молодца - не подвел память Яшина. Думаю почитатели Динамо - довольны.
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Чец
1571594970
Не видно пока игры у Краснодара, много потерь,неточных передач, ненужная возня возле своих ворот.
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Krasnodar 123
1571594973
Безобразная игра Краснодара! Просто БЕЗОБРАЗНАЯ!
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sochi-2013
1571596054
Быки, итак, на волов похожи, еще и судья чистый пенальти зажал!
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portero
1571597587
чуял что обделаемся, так и случилось штаны попачкали. что там Намли изображал когда в гол нам забили?????
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Кузьмич на трибуне
1571599154
Игра Краснодара напоминает ФНЛ. Потеря одного М.Перейры выбила команду из колеи. Все остальные новобранцы не вписываются в прежний рисунок команды. Сегодня Ари сыграл свой худший матч. Шапи совсем незаметен на поле. Намли создал всего один момент, Вильена ничем и никак не угрожал соперникам. Это уже не та команда, что была в прошлом сезоне. Даже как то грустно стало. В четверг игру против турков -можно и не смотреть. Достаточно будет в текстовом режиме прочитать .
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FanatSerj
1571602558
Динамо надо было не обосраться от счастья после первого быстрого гола, а продолжать играть, такой донный Краснодар можно в одну калитку было обыгрывать. Во втором тайме могли и додавить, опять же по воротам попадать надо все равно научится игрокам, тут тренера можно сколько угодно менять если игроки по воробьям бьют из хороших позиций. из 100% хороших игроков это Шиманьски, пацан талант, впиши его в играющею команду чудеса бы творил, а тут один команду тащит, ну еще и Игбун пока заведенный, но уровнем не сильно отличается. К остальным большие вопросы. Там Рауш в одном моменте после углового ускорения выдал, аж офигел, если ты так бегать умеешь, что ты тогда пешком всю игру ходишь лысая ты зараза.
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