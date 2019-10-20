РПЛ. «Динамо» в дебютном матче Новикова сыграло вничью с «Краснодаром» и осталось в зоне вылета

«Динамо» провело первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова. Гола защитника Григория Морозова для победы не хватило – ничья.

У гостей отличился также защитник – капитан Александр Мартынович. «Динамо», несмотря на набранное очко, осталось в зоне вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Морозов, 3; 1:1 – Мартынович, 35.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков (Евгеньев, 78), Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски (Кардозу, 82), Нойштедтер, Панченко (Хильмарк, 57), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон (Камболов, 72), Намли (Фернандеш, 66), де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76).

Предупреждения: Игбун, 33; Рыков, 45+1; Каборе, 54; Нойштедтер, 72; Рауш, 82 – Спайич, 17; Берг, 32; Сулейманов, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ