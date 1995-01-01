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    Генеральный директор «Уфы»: «Во всем мире играют на искусственных полях. Не вешайте лапшу, что так не должно быть»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение относительно качества газона на домашнем стадионе «Нефтяник» во время матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС, мы ничего не подсыпали. Возможно из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

    Во всeм мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное», – отметил Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      zloy71 32 минуты назад

      Да всё бонально просто-ДЕНЕГ НЕТ на нормальное поле. Обидно за наш футбол,и как тут командам развиваться?

      0
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      Рейтинг: +1445

      Alekxei Z. 46 минут назад

      Там все играют. Плохое , но что поделать денег нет. Газпром в Оренбурге не может натуралку положить , а что взять с Уфы.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Антибиотик 1 час назад

      Нет возможности создать стадион с нормальным газоном- играйте в хоккей.

      -1
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      Рейтинг: +391

      dimar > Антибиотик 48 минут назад

      ну у вас, по правде говоря, поле тоже не предел мечтаний))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Антибиотик > dimar 42 минуты назад

      Если ты думаешь, что твоя шутка смешная, то ты сильно заблуждаешься. На стадионе отличный газон, причем по ранней весне он всегда один из лучших.

      0
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      Рейтинг: +349

      RUSARM 1 час назад

      Может и играют,но не на таком говне!! Запретить играть на этом поле,пусть думают!!

      0
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      Рейтинг: +139

      Dizgen 1 час назад

      В ФНЛ ТАКИХ НАДО за несоответствее полей

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