Генеральный директор «Уфы»: «Во всем мире играют на искусственных полях. Не вешайте лапшу, что так не должно быть»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение относительно качества газона на домашнем стадионе «Нефтяник» во время матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС, мы ничего не подсыпали. Возможно из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

Во всeм мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное», – отметил Газизов.

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