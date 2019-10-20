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  • Генеральный директор «Уфы»: «Во всем мире играют на искусственных полях. Не вешайте лапшу, что так не должно быть»

Генеральный директор «Уфы»: «Во всем мире играют на искусственных полях. Не вешайте лапшу, что так не должно быть»

20 октября 2019, 18:50
13

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение относительно качества газона на домашнем стадионе «Нефтяник» во время матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Что касается претензий по полю, то не было много крошки. Погода такая, что неделю назад мы включили подогрев, может, из-за этого так кажется. Мы действуем согласно рекомендациям РФС, мы ничего не подсыпали. Возможно из-за подогрева поле стало мокрым, стало скользить, но оно ровное.

Во всeм мире играют на искусственных полях. Не надо вешать лапшу, что так не должно быть. Это неправильно. Лучше иметь хорошее искусственнее поле, чем плохое натуральное», – отметил Газизов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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Dizgen
1571586138
В ФНЛ ТАКИХ НАДО за несоответствее полей
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RUSARM
1571586466
Может и играют,но не на таком говне!! Запретить играть на этом поле,пусть думают!!
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Антибиотик
1571588089
Нет возможности создать стадион с нормальным газоном- играйте в хоккей.
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Niko
1571593265
Да это отвратительное поле, как можно довести синтетику до такого состояния? Ему что лет 20 что ли? Или вы его грунтом посыпаете? Почему все такие грязные? Подскальзываются? Мяч как по стиральной доске скачет. Я был в шоке когда комментатор сказал что это синтетика. У нас во дворе синтетика лучше
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river31
1571594723
Пропущено слово "нормальных"...У вас болото.
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3a zenit
1571599712
лишние траты и так сойдёт...пронеслось в голове генДира Уфы.
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splint1989
1571627973
играют то во всем мире, только уровень этой игры называется любительский и полупрофи....
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vladimir-7
1571639591
На катке лёд тоже ровный, но ноги скользят. Интересно, может быть Ш.Газизов сообщит, какие команды во всем мире играют на искусственных полях.
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vladimir-7
1571640185
РФС должен направить комиссию в Уфу и решить вопрос об играх на стадионе Нефтяник и его доработке.
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maygli
1571652951
Ну... каждый кулик хвалит своё болото.
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