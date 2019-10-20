Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко: «В Уфе было тяжело и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту»

Гончаренко: «В Уфе было тяжело и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту»

20 октября 2019, 17:08
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Уфа» путем стандартов, фланговых подач добилась своего. После пропущенного гола изменить ситуацию не удалось. Стоит отметить нашу неудачную игру на стандартах — на втором этаже, при доигровках. Эту проблему надо устранить. Но отмечу, что и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту» было здесь тяжело.

Что касается проблемы вторых таймов, то не думаю, что это усталость. Группа атаки проделывает большой объем работы. Не всегда удается закрывать фланги. Из-за схемы и психологии — скорее вопрос в этом», – отметил Гончаренко.

  • ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 26 очков.
  • «Уфа» расположилась на восьмой строчке – 16 баллов, 13 из которых уфимцы набрали в домашних матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аид666
1571580860
как обычно начал с 62 минуты сушить игру, и как обычно поплатился... не в первый раз и не в последний...
Ответить
Derzkiy1
1571583626
Отдача второго тайма не первый раз замечена , а точнее каждый матч практически ! На контору не работают ?
Ответить
Garrincha58
1571583807
Но отмечу, что и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту» было здесь тяжело. Это отговорки в пользу бедных
Ответить
Вальдемар IV
1571586412
зато краснодар выиграл с 0-2
Ответить
ZENIT*****
1571586601
Отдать должное,Уфа добротная,сбалансированная команда,и если она настроится на игру,то любому(нашему,из РПЛ) сопернику будет не легко.
Ответить
Yev
1571586935
Дешево... Может он устал и ему всё-таки пора отдохнуть? Честно говоря, последнее время лучше бы он притворялся глухо-немым, такие отмазки лепит, недостойно тренера большого клуба.
Ответить
Niko
1571593367
Играть просто бросили вот и все оправдание. Встали на 60 минуте и играли на отбой. Вот и поплатились. Поделом. Михалыч давай уж пожёстче с ними, нехрен оправдывать.
Ответить
Bozigit
1571597496
Крепкий середняк
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+