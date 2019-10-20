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    Гончаренко: «В Уфе было тяжело и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

    «Уфа» путем стандартов, фланговых подач добилась своего. После пропущенного гола изменить ситуацию не удалось. Стоит отметить нашу неудачную игру на стандартах — на втором этаже, при доигровках. Эту проблему надо устранить. Но отмечу, что и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту» было здесь тяжело.

    Что касается проблемы вторых таймов, то не думаю, что это усталость. Группа атаки проделывает большой объем работы. Не всегда удается закрывать фланги. Из-за схемы и психологии — скорее вопрос в этом», – отметил Гончаренко.

    • ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 26 очков.
    • «Уфа» расположилась на восьмой строчке – 16 баллов, 13 из которых уфимцы набрали в домашних матчах.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10964

      Garrincha58 29 минут назад

      Но отмечу, что и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту» было здесь тяжело. Это отговорки в пользу бедных

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1596

      Derzkiy1 32 минуты назад

      Отдача второго тайма не первый раз замечена , а точнее каждый матч практически ! На контору не работают ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2069

      Аид666 1 час назад

      как обычно начал с 62 минуты сушить игру, и как обычно поплатился... не в первый раз и не в последний...

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