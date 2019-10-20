Гончаренко: «В Уфе было тяжело и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Уфа» путем стандартов, фланговых подач добилась своего. После пропущенного гола изменить ситуацию не удалось. Стоит отметить нашу неудачную игру на стандартах — на втором этаже, при доигровках. Эту проблему надо устранить. Но отмечу, что и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту» было здесь тяжело.

Что касается проблемы вторых таймов, то не думаю, что это усталость. Группа атаки проделывает большой объем работы. Не всегда удается закрывать фланги. Из-за схемы и психологии — скорее вопрос в этом», – отметил Гончаренко.