Автором гимна Евро-2020 станет известный диджей Гаррикс

Диджей и музыкант Мартин Гаррикс станет автором гимна чемпионата Европы-2020. Об этом артист сообщил в своем твиттере.

«Горд сообщить, что я записал официальный гимн Евро-2020. Не дождусь, когда смогу поделиться им со всеми», – написал Гаррикс.

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