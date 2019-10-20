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Автором гимна Евро-2020 станет известный диджей Гаррикс

20 октября 2019, 00:41
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Диджей и музыкант Мартин Гаррикс станет автором гимна чемпионата Европы-2020. Об этом артист сообщил в своем твиттере.

«Горд сообщить, что я записал официальный гимн Евро-2020. Не дождусь, когда смогу поделиться им со всеми», – написал Гаррикс.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента.
  • Три матча группового этапа и один четвертьфинал примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Источник: официальный твиттер Мартина Гаррикса
Отбор ЧЕ-2020 Европа
Комментарии (2)
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BRO_football
1571523655
Ну что ж, посмотрим. На Евро-2016 во Франции у Дэвида Гетты получилась отличная песня, надеюсь, что у Мартина Гаррикса получится не хуже.
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Cules2013
1571552068
когда уже пригласят кого-то нормального. как ни попса дешёвая, так диджей, или диджей с дешёвым попсовым вокалом. На Олимпиаде в Лондоне гимн был от Muse. На ЧМ 1994 был We are the champions от Queen. Про White Stripes на стадионе Баварии или Kasabian у Лестера вообще молчу. Вот это музыка. а тут что...
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