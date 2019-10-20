Автором гимна Евро-2020 станет известный диджей Гаррикс

Диджей и музыкант Мартин Гаррикс станет автором гимна чемпионата Европы-2020. Об этом артист сообщил в своем твиттере.
«Горд сообщить, что я записал официальный гимн Евро-2020. Не дождусь, когда смогу поделиться им со всеми», – написал Гаррикс.
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- Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента.
- Три матча группового этапа и один четвертьфинал примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Источник: официальный твиттер Мартина Гаррикса