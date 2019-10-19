Мостовой – о Тедеско в «Спартаке»: «Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол?»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой снова подверг сомнению целесообразность назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

«Продолжая тему моего предыдущего поста о новом главном тренере «Спартака». Комментариев было много и самых разных. Больше всего удивили те, кто написал про зависть и что не надо критиковать тренера, который не провел еще ни одного матча. Так дело не в конкретном тренере! А в ситуации, сложившейся в клубе в очередной раз. Вопрос не в Доменико Тедеско, а в том, что такой клуб как «Спартак» не может все время брать кота в мешке без соответствующего опыта и достижений.

Все тренерские назначения в «Спартаке» последних лет – это история «А вдруг получится?». Но «Спартак» это не поле для экспериментов, тем более, они, как правило, проваливаются. В пример приводят Карреру, выигравшего долгожданное чемпионство. Да, у него получилось это сделать. Но получилось у него стать тренером «Спартака» на долгие годы, создать команду хотя бы на несколько сезонов? По каким причинам не вышло, это другой вопрос. Сам факт.

При каждом новом назначении болельщики получают новую надежду. Но с каждым новым назначением эта надежда слабеет. Потому что каждое новое тренерское назначение еще менее объяснимое, чем предыдущее. Потому что ФУТБОЛЬНЫЕ причины приглашения тренеров все больше размываются. Доменико Тедеско – молодой тренер, который однажды попробовал себя в чемпионате Германии. Но достаточно ли оснований для того, чтобы рассчитывать на его успех в «Спартаке»?

Новый тренер обладает достаточным опытом? У него есть команда, которая подходит под его тренерские взгляды, или можно быть уверенным, что ему такую команду соберут? Он работал за границей или понимает особенности российской лиги? А ведь единственным тренером-иностранцем не из «Зенита» (который обладает безграничными кадровыми возможностями), выигравшим чемпионат России был... Каррера.

В «Локомотиве» получилось только у Семина, в ЦСКА только у Газзаева и Слуцкого. Это не значит, что тренером «Спартака» должен быть непременно россиянин. Но это должен быть тренер, соответствующий статусу такого клуба, как «Спартак». Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол? Возможно ли такое?

Кто знает, может быть, через пару лет мы будем говорить о том, что Тедеско пришел всерьез и надолго, и как «Спартаку» с ним повезло, но, скорее, через полгода-год повторится история «увольнение – новый тренер – «Дайте ему поработать!».

Повторю, сам Тедеско ни при чем, он вытащил счастливый билетик и потом будет рассказывать у себя в Германии, какие мы здесь хорошие. И почему плохие те, кто говорит правду, десятки лет отдав игре?» – написал Мостовой в инстаграме.