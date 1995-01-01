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    Мостовой – о Тедеско в «Спартаке»: «Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол?»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой снова подверг сомнению целесообразность назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

    «Продолжая тему моего предыдущего поста о новом главном тренере «Спартака». Комментариев было много и самых разных. Больше всего удивили те, кто написал про зависть и что не надо критиковать тренера, который не провел еще ни одного матча. Так дело не в конкретном тренере! А в ситуации, сложившейся в клубе в очередной раз. Вопрос не в Доменико Тедеско, а в том, что такой клуб как «Спартак» не может все время брать кота в мешке без соответствующего опыта и достижений.

    Все тренерские назначения в «Спартаке» последних лет – это история «А вдруг получится?». Но «Спартак» это не поле для экспериментов, тем более, они, как правило, проваливаются. В пример приводят Карреру, выигравшего долгожданное чемпионство. Да, у него получилось это сделать. Но получилось у него стать тренером «Спартака» на долгие годы, создать команду хотя бы на несколько сезонов? По каким причинам не вышло, это другой вопрос. Сам факт.

    При каждом новом назначении болельщики получают новую надежду. Но с каждым новым назначением эта надежда слабеет. Потому что каждое новое тренерское назначение еще менее объяснимое, чем предыдущее. Потому что ФУТБОЛЬНЫЕ причины приглашения тренеров все больше размываются. Доменико Тедеско – молодой тренер, который однажды попробовал себя в чемпионате Германии. Но достаточно ли оснований для того, чтобы рассчитывать на его успех в «Спартаке»?

    Новый тренер обладает достаточным опытом? У него есть команда, которая подходит под его тренерские взгляды, или можно быть уверенным, что ему такую команду соберут? Он работал за границей или понимает особенности российской лиги? А ведь единственным тренером-иностранцем не из «Зенита» (который обладает безграничными кадровыми возможностями), выигравшим чемпионат России был... Каррера.

    В «Локомотиве» получилось только у Семина, в ЦСКА только у Газзаева и Слуцкого. Это не значит, что тренером «Спартака» должен быть непременно россиянин. Но это должен быть тренер, соответствующий статусу такого клуба, как «Спартак». Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол? Возможно ли такое?

    Кто знает, может быть, через пару лет мы будем говорить о том, что Тедеско пришел всерьез и надолго, и как «Спартаку» с ним повезло, но, скорее, через полгода-год повторится история «увольнение – новый тренер – «Дайте ему поработать!».

    Повторю, сам Тедеско ни при чем, он вытащил счастливый билетик и потом будет рассказывать у себя в Германии, какие мы здесь хорошие. И почему плохие те, кто говорит правду, десятки лет отдав игре?» – написал Мостовой в инстаграме.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • Зарплата немца в российском клубе – 142 миллиона рублей в год.

    Источник: Инстаграм Александра Мостового

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +21021

      gol_kak_sokol 20 минут назад

      Наплел с три короба: и нашим и вашим. Утверждения Мостового никак не обоснованы.

      2
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      Рейтинг: +6172

      derrik2000 > gol_kak_sokol 15 минут назад

      В противовес доводам Мостового - САМ Жозе Мауриньо!
      Который, как всем известно, ни разу не бывший профессиональный футболист.
      А Саше Мостовому лучше всё таки иногда жевать, чем говорить.

      0
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      Рейтинг: +777

      GSmall 25 минут назад

      На цирковом канале Матч ТВ ,сегодня экспертом вообще германа эль классико позвали.Поэтому удивляться не чему уже.Но этот канал цирк,я лично больше смотреть не буду.Думал что Уткин поплыл когда критиковал эт канал,но теперь понял что он был прав.Сброд тупорылых "пе диков"и подзаборных "ша лав"

      0
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      Рейтинг: +2400

      TOMSON 34 минуты назад

      Маур не был футболистом. Лёня Слуцкий не был футболистом (а это самый титулованный Российский тренер последних лет).


      Времена изменились. Это раньше надо было быть игроком, чтоб иметь доступ к знаниям о тактики и тренировкам. По-другому эту информацию было не достать. Сейчас все в открытом доступе, хоть английские, хоть испанские методики. Видио, Книги, презентации, разборы, теории и тд изучай на хочу. Для успеха главное иметь соответствующее желание и некий талант. Появление тренеров без футбольного прошлого это неизбежность.

      1
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      Рейтинг: +1029

      Genz 41 минуту назад

      Тедеско взяли няней, а не тренером. Не пускать в кабаки, бани, к тёлкам. Сидеть на базе , не нарушать режим-основные обязанности немца.

      0
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      Рейтинг: +3498

      Viper for CSKA 50 минут назад

      Сравнить нынешний Спартак и Баварию - первый уровень маразма. Александру Владимировичу следует провериться. Все комментарии специалистов, как под копирку. В них два момента. Первый: Тедеско - недостаточно опытен, титулован и тд и тп, постоянно берут непонятно кого. Ну так, господа, найдите Спартаку тренера, если так переживаете. Договоритесь с топовым и титулованным. Что-то я сильно сомневаюсь, что это получится. При нынешнем турнирном раскладе и качестве состава Тедеско со своей квалификацией - большая удача, могло быть всё гораздо хуже. Если кто не помнит, так каких только тренеров не называли, в том числе из ФНЛ. Вот это был бы прекрасный выбор! Второй момент: он не играл. Здесь уже наблюдается синдром Бубнова. "Моуриньо в футбол не играл, поэтому плохой тренер". Господа, если богатая игроцкая карьера так важна в тренерском ремесле, то что же вы, такие кругом заслуженные не стали супер тренерами? Сидите теперь экспертами на каналах или в ФНЛ прозябаете. А в это время Тедеско и Нагельсман и тем более Моуриньо с Боашем показали результат. Похоже на какой-то комплекс неполноценности, ей-богу.

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      Рейтинг: +16

      Nik1964 59 минут назад

      А сам почему не тренируешь, умник. Только и можете критиковать!

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      Рейтинг: +777

      GSmall > Nik1964 24 минуты назад

      А Пеле почему не тренировал?Может это не для всех?

      1
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      Рейтинг: +18100

      VVM1964 59 минут назад

      " В пример приводят Карреру, выигравшего долгожданное чемпионство. Да, у него получилось это сделать. Но получилось у него стать тренером «Спартака» на долгие годы, создать команду хотя бы на несколько сезонов? По каким причинам не вышло, это другой вопрос " - это не другой , это ГЛАВНЫЙ вопрос !!! Всему виной самодурство Федуна - после долгих мытарств появился подходящий ДЛЯ СПАРТАКА тренер и вместо того что бы поддержать ЕГО в кризисный момент и пусть даже не помочь ( а надо было помочь ) , то хотя бы не мешать и дать до конца довести перестройку команды . А тогда нам ссали в уши про какой то неудовлетворительный результат (((

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      Рейтинг: +2400

      TOMSON > VVM1964 44 минуты назад

      Никто вам в уши не ссал. Большинство болельщиков хотели этой отставки потому что «мы не стали чемпионами». Проблема не в Федуне, а в завышеных ожиданиях болельщиков от команды.

      0
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      Рейтинг: +18100

      VVM1964 1 час назад

      Сравнил жопу с пальцем )))

      0
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      Рейтинг: +6380

      батог 1 час назад

      Ахинея !!!

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      Рейтинг: +793

      Decorhome 1 час назад

      Уткин 2

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