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  • Мостовой – о Тедеско в «Спартаке»: «Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол?»

Мостовой – о Тедеско в «Спартаке»: «Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол?»

19 октября 2019, 08:20
29

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой снова подверг сомнению целесообразность назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

«Продолжая тему моего предыдущего поста о новом главном тренере «Спартака». Комментариев было много и самых разных. Больше всего удивили те, кто написал про зависть и что не надо критиковать тренера, который не провел еще ни одного матча. Так дело не в конкретном тренере! А в ситуации, сложившейся в клубе в очередной раз. Вопрос не в Доменико Тедеско, а в том, что такой клуб как «Спартак» не может все время брать кота в мешке без соответствующего опыта и достижений.

Все тренерские назначения в «Спартаке» последних лет – это история «А вдруг получится?». Но «Спартак» это не поле для экспериментов, тем более, они, как правило, проваливаются. В пример приводят Карреру, выигравшего долгожданное чемпионство. Да, у него получилось это сделать. Но получилось у него стать тренером «Спартака» на долгие годы, создать команду хотя бы на несколько сезонов? По каким причинам не вышло, это другой вопрос. Сам факт.

При каждом новом назначении болельщики получают новую надежду. Но с каждым новым назначением эта надежда слабеет. Потому что каждое новое тренерское назначение еще менее объяснимое, чем предыдущее. Потому что ФУТБОЛЬНЫЕ причины приглашения тренеров все больше размываются. Доменико Тедеско – молодой тренер, который однажды попробовал себя в чемпионате Германии. Но достаточно ли оснований для того, чтобы рассчитывать на его успех в «Спартаке»?

Новый тренер обладает достаточным опытом? У него есть команда, которая подходит под его тренерские взгляды, или можно быть уверенным, что ему такую команду соберут? Он работал за границей или понимает особенности российской лиги? А ведь единственным тренером-иностранцем не из «Зенита» (который обладает безграничными кадровыми возможностями), выигравшим чемпионат России был... Каррера.

В «Локомотиве» получилось только у Семина, в ЦСКА только у Газзаева и Слуцкого. Это не значит, что тренером «Спартака» должен быть непременно россиянин. Но это должен быть тренер, соответствующий статусу такого клуба, как «Спартак». Вы можете себе представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол? Возможно ли такое?

Кто знает, может быть, через пару лет мы будем говорить о том, что Тедеско пришел всерьез и надолго, и как «Спартаку» с ним повезло, но, скорее, через полгода-год повторится история «увольнение – новый тренер – «Дайте ему поработать!».

Повторю, сам Тедеско ни при чем, он вытащил счастливый билетик и потом будет рассказывать у себя в Германии, какие мы здесь хорошие. И почему плохие те, кто говорит правду, десятки лет отдав игре?» – написал Мостовой в инстаграме.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • Зарплата немца в российском клубе – 142 миллиона рублей в год.

Источник: Инстаграм Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (29)
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батог
1571464541
Ахинея !!!
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VVM1964
1571466107
" В пример приводят Карреру, выигравшего долгожданное чемпионство. Да, у него получилось это сделать. Но получилось у него стать тренером «Спартака» на долгие годы, создать команду хотя бы на несколько сезонов? По каким причинам не вышло, это другой вопрос " - это не другой , это ГЛАВНЫЙ вопрос !!! Всему виной самодурство Федуна - после долгих мытарств появился подходящий ДЛЯ СПАРТАКА тренер и вместо того что бы поддержать ЕГО в кризисный момент и пусть даже не помочь ( а надо было помочь ) , то хотя бы не мешать и дать до конца довести перестройку команды . А тогда нам ссали в уши про какой то неудовлетворительный результат (((
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Nik1964
1571466139
А сам почему не тренируешь, умник. Только и можете критиковать!
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Viper for CSKA
1571466671
Сравнить нынешний Спартак и Баварию - первый уровень маразма. Александру Владимировичу следует провериться. Все комментарии специалистов, как под копирку. В них два момента. Первый: Тедеско - недостаточно опытен, титулован и тд и тп, постоянно берут непонятно кого. Ну так, господа, найдите Спартаку тренера, если так переживаете. Договоритесь с топовым и титулованным. Что-то я сильно сомневаюсь, что это получится. При нынешнем турнирном раскладе и качестве состава Тедеско со своей квалификацией - большая удача, могло быть всё гораздо хуже. Если кто не помнит, так каких только тренеров не называли, в том числе из ФНЛ. Вот это был бы прекрасный выбор! Второй момент: он не играл. Здесь уже наблюдается синдром Бубнова. "Моуриньо в футбол не играл, поэтому плохой тренер". Господа, если богатая игроцкая карьера так важна в тренерском ремесле, то что же вы, такие кругом заслуженные не стали супер тренерами? Сидите теперь экспертами на каналах или в ФНЛ прозябаете. А в это время Тедеско и Нагельсман и тем более Моуриньо с Боашем показали результат. Похоже на какой-то комплекс неполноценности, ей-богу.
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Вомбат
1571472301
Весь этот красно-белый бред сочинен ради коротенького высера про Зенит, который якобы обладает "неогранченными кадровыми возможностями".
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Диктор
1571476217
Надоел этот скулеж Мостового.Поживем увидим.
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Mr Green
1571477080
ну может не в Баварию, а в Шальке его взяли. Жаль только, что из него сделали козла отпущения, мало того, что и так игроков толком не было, когда он команду взял, так они перед ЛЧ ещё и всех лидеров продали. Модно нынче языком чесать, но моё мнение такое, какую либо критику может себе позволять человек, который хотя бы на одном уровне с критикуемым находится. Тедеско вот тренер, а Мостовой кто?
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мы_не_рабы
1571477749
Хорошая позиция у бывших спартаковцев. Если у Тедеско не получится - то мы же говорили, если что-то получится - то это не надолго, на сезон, на два. Вот Мостовой - был хорошим футболистом, а тренером так и не стал, не смог. А с другой стороны Моуринью - футболистом не был, зато каким стал тренером! И назначение тренера в этом году, в отличие от предыдущих, прошло открыто. Всем понятно, что за назначение отвечает Цорн. Мостовой, конечно, имеет право на своё мнение, но когда бывшие спартаковцы критикуют тренера, не проведшего ни один матч, всех и вся в клубе, то так и хочется сказать - не надо помогать, вы хотя бы не мешайте!
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Masteralex
1571478140
ну, во-первых, сравнивать Баварию и Спартак довольно-таки тупо а во-вторых, разве не заметно, что Мостовой так и хочет чтобы его позвали тренером в Спартак, там бабло, на тренерской должности уже многих из тех с кем он играл, а он нет, но его никто не зовёт, потому что он нахрен никому не нужен, вот и пишет всякую ахинею
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APchelov
1571486294
У Спартака главная беда - мания величия. Причём, хроническая. С такой болезнью - раз в 16 лет
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