Орлов: «У Малкома проблемы не с мышцей, а с сухожилием. Это серьезно»

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что у нападающего «Зенита» Малкома серьезная травма сухожилия. Бразилец ее получил (или усугубил) сразу после летнего трансфера из «Барселоны».
«Выяснилось, что проблемы не с четырехглавой мышцей, а с сухожилием, которое выше. Сухожилие – это серьезно. Операцию делали в Финляндии», – информирует комментатор.
- Малком перенес операцию на травмированном бедре 9 октября.
- Сроки восстановления бразильца составят два месяца.
- 16 октября в связи с частичным разрывом передней крестообразной связки колена прооперировали другого игрока «Зенита» Эмануэля Мамману.
Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова