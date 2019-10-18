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  • Орлов: «У Малкома проблемы не с мышцей, а с сухожилием. Это серьезно»

Орлов: «У Малкома проблемы не с мышцей, а с сухожилием. Это серьезно»

18 октября 2019, 22:44
15

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что у нападающего «Зенита» Малкома серьезная травма сухожилия. Бразилец ее получил (или усугубил) сразу после летнего трансфера из «Барселоны».

«Выяснилось, что проблемы не с четырехглавой мышцей, а с сухожилием, которое выше. Сухожилие – это серьезно. Операцию делали в Финляндии», – информирует комментатор.

  • Малком перенес операцию на травмированном бедре 9 октября.
  • Сроки восстановления бразильца составят два месяца.
  • 16 октября в связи с частичным разрывом передней крестообразной связки колена прооперировали другого игрока «Зенита» Эмануэля Мамману.

Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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arrivalgist
1571430717
Ну допустим, только опять же непонятно, почему такая тайна с недоговорками вокруг этой травмы, и почему сразу не определили эту серьезность?
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Drapik
1571431369
Хорошо, что в Европе есть клубы, которые покупают хороших игроков на лечение
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polt
1571431786
Всех вылечим. Зенит потянет. Только что то тут не чисто.
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Иван_Невский
1571433282
барсуки впарили, здоровья , повезет если заиграет.
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rompoliss
1571436523
Малкома положить в одну палату с Маркизио
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Джой
1571443075
Бразилец Геннадий Орлов рассказал что у журналиста Малкома серьезная проблема
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батог
1571461776
Гена - это года на три !!!
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Decorhome
1571465612
Здоровья
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Ганнибал Лектор
1571468973
Здоровья Малкому! Как знать - быть может весной именно они с Кокориным потащат Зенит к золотым медалям...
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koli4ka
1571470152
а я уверен,что Филипе Силва Малком ещё попылит на футбольных полях РФ,вот тогда и вспомним мои пророческие слова...
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