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    Орлов: «У Малкома проблемы не с мышцей, а с сухожилием. Это серьезно»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал, что у нападающего «Зенита» Малкома серьезная травма сухожилия. Бразилец ее получил (или усугубил) сразу после летнего трансфера из «Барселоны».

    «Выяснилось, что проблемы не с четырехглавой мышцей, а с сухожилием, которое выше. Сухожилие – это серьезно. Операцию делали в Финляндии», – информирует комментатор.

    • Малком перенес операцию на травмированном бедре 9 октября.
    • Сроки восстановления бразильца составят два месяца.
    • 16 октября в связи с частичным разрывом передней крестообразной связки колена прооперировали другого игрока «Зенита» Эмануэля Мамману.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +250

      arrivalgist 5 минут назад

      Ну допустим, только опять же непонятно, почему такая тайна с недоговорками вокруг этой травмы, и почему сразу не определили эту серьезность?

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      Рейтинг: +874

      DMитрий 21 минуту назад

      Если это так, а не доверять информации наверное не имеет смысла, то... Если парень доиграет (именно доиграет, а не доходит) до 30, то считайте успех. Если снова "дернет", то привет всей планете, как из той песни. Короче... Скорейшего и продуктивного восстановления, долгого спорта и больших достижений!

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