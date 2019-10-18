Тедеско: «Рассчитываем на хороший исход игры с «Рубином»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина», который станет для него дебютным.

«Было мало времени, чтобы полностью со всем познакомиться. Однако, несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков, они открыты для совместной работы и нововведений в команде.

Что касается игры с «Рубином», то мы их изучали. Знаем, что начали провально, но сейчас они набирают очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная в ситуациях один в один. Рассчитываем на хороший исход игры», – сказал немецкий специалист.