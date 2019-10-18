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Тедеско: «Рассчитываем на хороший исход игры с «Рубином»

18 октября 2019, 14:56
6

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина», который станет для него дебютным.

«Было мало времени, чтобы полностью со всем познакомиться. Однако, несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков, они открыты для совместной работы и нововведений в команде.

Что касается игры с «Рубином», то мы их изучали. Знаем, что начали провально, но сейчас они набирают очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная в ситуациях один в один. Рассчитываем на хороший исход игры», – сказал немецкий специалист.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Матч «Спартак» – «Рубин» состоится в субботу, 19 октября, в 16:30 мск.
  • Москвичи по итогам восьми туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а казанцы – 11-е.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1571403070
Мы давно рассчитываем.
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Sky Spartak
1571413027
Похоже будут играть от обороны до зимы... так как нужно набирать как можно больше очков...
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portero
1571414499
хороший исход это победа. если влететь Рубину будет печалька......
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Диктор
1571427575
Надеемся на тебя и команду.
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komarinskiy
1571499940
Исход получился хорошим для Спартака. Не проиграли.
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