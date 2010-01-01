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    Тедеско: «Рассчитываем на хороший исход игры с «Рубином»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина», который станет для него дебютным.

    «Было мало времени, чтобы полностью со всем познакомиться. Однако, несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков, они открыты для совместной работы и нововведений в команде.

    Что касается игры с «Рубином», то мы их изучали. Знаем, что начали провально, но сейчас они набирают очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная в ситуациях один в один. Рассчитываем на хороший исход игры», – сказал немецкий специалист.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Матч «Спартак» – «Рубин» состоится в субботу, 19 октября, в 16:30 мск.
    • Москвичи по итогам восьми туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а казанцы – 11-е.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1073

      neim 3 минуты назад

      Ну а почему нет ? Спартак явно фаворит в этой игре. Новый тренер, игрокам прогнуться не помешает, игра на своём поле ... Как говорится - флаг в руки !

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      Рейтинг: +4455

      subbotaspartak 31 минуту назад

      Мы давно рассчитываем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21016

      gol_kak_sokol 36 минут назад

      Надо начинать с победы !

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      Рейтинг: +1751

      Борат 39 минут назад

      ну так не зря же лапочкина назначили и матч без ВАР !!!

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      Рейтинг: +503

      Frankfurt Am Main > Борат 24 минуты назад

      И без текстовой трансляции на бомбардир! СТРАННО СПАРТАК ЖЕ ИГРАЕТ...

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      Рейтинг: +11087

      sssrspartak 43 минуты назад

      В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!

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