Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Шаронов: «Пока не знаем, как будет играть «Спартак». Есть только информация, как играл «Шальке»

    Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 13-м туре чемпионата России.

    «Понятно, что мы не знаем, как будет играть «Спартак», только есть информация, как играл «Шальке-04». Сейчас делаем акцент на свою игру, но понятно, что есть определенная информация по «Спартаку» – я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют. Но, безусловно, с новым главным тренером изменения будут», – цитирует Шаронова пресс-служба «Рубина».

    • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
    • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
    • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1722

      Борат 3 минуты назад

      вас лапочкин будет судить, можете не стараться!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru