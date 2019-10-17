Шаронов: «Пока не знаем, как будет играть «Спартак». Есть только информация, как играл «Шальке»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 13-м туре чемпионата России.
«Понятно, что мы не знаем, как будет играть «Спартак», только есть информация, как играл «Шальке-04». Сейчас делаем акцент на свою игру, но понятно, что есть определенная информация по «Спартаку» – я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют. Но, безусловно, с новым главным тренером изменения будут», – цитирует Шаронова пресс-служба «Рубина».
- «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
- Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
- До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
- «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
Источник: Официальный сайт «Рубина»