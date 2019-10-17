Шаронов: «Пока не знаем, как будет играть «Спартак». Есть только информация, как играл «Шальке»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 13-м туре чемпионата России.

«Понятно, что мы не знаем, как будет играть «Спартак», только есть информация, как играл «Шальке-04». Сейчас делаем акцент на свою игру, но понятно, что есть определенная информация по «Спартаку» – я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют. Но, безусловно, с новым главным тренером изменения будут», – цитирует Шаронова пресс-служба «Рубина».