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  • Шаронов: «Пока не знаем, как будет играть «Спартак». Есть только информация, как играл «Шальке»

Шаронов: «Пока не знаем, как будет играть «Спартак». Есть только информация, как играл «Шальке»

17 октября 2019, 15:31
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Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 13-м туре чемпионата России.

«Понятно, что мы не знаем, как будет играть «Спартак», только есть информация, как играл «Шальке-04». Сейчас делаем акцент на свою игру, но понятно, что есть определенная информация по «Спартаку» – я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют. Но, безусловно, с новым главным тренером изменения будут», – цитирует Шаронова пресс-служба «Рубина».

  • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
  • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
  • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
  • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Тедеско Доменико Шаронов Роман
Комментарии (3)
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mihail200606
1571318534
Они сами ещё не знают че делать будут.. Этот ботан щас их грузанет тактикой судя по всему. .. Они сразу не вьедут))
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klim2m
1571319151
Хорошо сказано )))
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VVM1964
1571327893
"Пакет с неизвестным содержимым - это взрывчатка, к которой поднесен запал, именуемый любопытством" - ... )
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