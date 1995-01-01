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    Теннисист Медведев: «Выпрыгнет выше Дзюба, а дистанцию в 30 метров пробегу быстрее я»

    Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, сможет ли он обогнать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на дистанции 30 метров.

    «Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать. Но как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте.

    А вот выше прыгает наверняка Артем. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я», — цитирует Медведева RT.

    Ранее Дзюба рассказал, что болел за Медведева в финале US Open против Рафаэля Надаля.

    Источник: RT

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