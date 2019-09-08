Дзюба – о финале US Open: «У Медведева есть все шансы против Надаля. После Сафина у нас такого крутого теннисиста не было»

В 23:00 по Москве начнется финал открытого чемпионата США по теннису, одного из четырех турниров серии Большого шлема. Встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Ожиданиями поделился нападающий сборной России Артем Дзюба.

«Я буду болеть за Медведева. Я сразу определился. Мы с ним уже немножко списались в инстаграме. Он увидел мои сторисы с полуфинального матча и поблагодарил меня. Я поблагодарил его. Обменялись любезностями.

Я пожелал ему удачи в финале, он поздравил нас с победой над Шотландией. Я буду болеть за Медведева, потому что видел его игру в полуфинале. Я вообще видел много матчей на US Open, потому что являюсь большим поклонником тенниса. Можно сказать, это мое хобби. Сам иногда люблю поиграть.

У Медведева есть все шансы. Он сейчас в потрясающей форме находится. Тащит такие мячи. Если Новаку Джоковичу было неудобно с ним, то Надалю будет тем более. Когда мяч раз за разом к тебе возвращается, становится тяжело чисто психологически, как бы Надаль ни старался.

Конечно, Надаль фаворит. Но было бы круто, если Медведев выиграет. После Сафина давно, мне кажется, такого крутого теннисиста не было у нас», – сказал Дзюба Sport24.