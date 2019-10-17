Смолов: «Мы сделаем шоу, я скоро вернусь»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что близок к возвращению на поле.
«Мы сделаем шоу, я скоро вернусь», – написал форвард в сториз своего инстаграма.
- 18 октября «Локомотив» сыграет на выезде с «Ахматом», начало встречи — в 19:30 мск.
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщал, что Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра.
- Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
- В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 игр, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
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Источник: инстаграм Федора Смолова