Смолов: «Мы сделаем шоу, я скоро вернусь»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что близок к возвращению на поле.

«Мы сделаем шоу, я скоро вернусь», – написал форвард в сториз своего инстаграма.

18 октября «Локомотив» сыграет на выезде с «Ахматом», начало встречи — в 19:30 мск.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщал, что Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра.

сообщал, что Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра. Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).

В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 игр, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.