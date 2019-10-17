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Смолов: «Мы сделаем шоу, я скоро вернусь»

17 октября 2019, 14:30
17

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что близок к возвращению на поле.

«Мы сделаем шоу, я скоро вернусь», – написал форвард в сториз своего инстаграма.

  • 18 октября «Локомотив» сыграет на выезде с «Ахматом», начало встречи — в 19:30 мск.
  • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщал, что Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра.
  • Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
  • В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 игр, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (17)
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RotBerg
1571312043
Шоу мэн мля) пенальти как с Харватами пробьёшь, чепушило?)
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bset
1571312214
Что вы раскудахтались, петухи? На деньги Смолова в доме культуры крышу поменяли. Это важнее морковки и незабитого пенальти.
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Axe111
1571317066
Шоумен ху**
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neveldomha
1571317209
Шоуфил.
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GermanVo
1571317942
У нас теперь официальный язык английский??? Почему по-русски не написал? Или он думает, что его кто-то за бугром читает.
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ArReal
1571321091
Ты уже сделал шоу на Чемпионате Мира имбецил - до сих пор от твоей рожи тошнит!!!
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Антибиотик
1571321203
Какое на хрен шоу?! Сиди лечи травму и голову!
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BlackMurder
1571321359
Федь, мож не надо? Доиграй чуть чуть и уходи с футбола, ну его
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piligrim1986
1571321449
ты уже сделал шоу на ЧМ
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Lester84
1571323232
Тебе, Федя, дорога только в шоу трансвеститов
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