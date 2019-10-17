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    Смолов: «Мы сделаем шоу, я скоро вернусь»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что близок к возвращению на поле.

    «Мы сделаем шоу, я скоро вернусь», – написал форвард в сториз своего инстаграма.

    • 18 октября «Локомотив» сыграет на выезде с «Ахматом», начало встречи — в 19:30 мск.
    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщал, что Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра.
    • Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
    • В текущем сезоне форвард провел за «Локомотив» 14 игр, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: инстаграм Федора Смолова

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1713

      neveldomha 5 минут назад

      Шоуфил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      Axe111 8 минут назад

      Шоумен ху**

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      Джой 27 минут назад

      Шоутист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      mig28 1 час назад

      Шоу говоришь? Уж не как в Краснодаре на авто?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7608

      parevg 1 час назад

      Давай Федя, возвращайся. Вместо тебя, в составе, шпала импортная играет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11985

      bset 1 час назад

      Что вы раскудахтались, петухи? На деньги Смолова в доме культуры крышу поменяли. Это важнее морковки и незабитого пенальти.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3009

      RotBerg > bset 1 час назад

      Ты походу латентный три два раз, вечно про петухов пишешь)) заведи подругу лучше

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11985

      bset > RotBerg 1 час назад

      Пролистал свои комментарии в профиле, страниц 20. Про петухов только один раз написано - в комментарии выше. Кто-то п...бол))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1722

      Борат 1 час назад

      очередную пошлятину с бузовой?
      опять будешь ей морковку на рыло стругать?

      1
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      Рейтинг: +929

      Джой > Борат 26 минут назад

      Ей батр стругает морковку уже

      0
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      Рейтинг: +1722

      Борат > Джой 15 минут назад

      кто ей только не стругает....

      1
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      Рейтинг: +3009

      RotBerg 1 час назад

      Шоу мэн мля) пенальти как с Харватами пробьёшь, чепушило?)

      2
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