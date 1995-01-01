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    «Меня все время целовали». Гаскойн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

    Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.

    «Мне стало жаль ее. Она не была толстой и некрасивой. Меня все время целовали. Получается, что я подвергался сексуальным домогательствам в течение последних 20 лет», – сказал 52-летний Гаскойн.

    В 2018 году Гаскойн поцеловал девушку в поезде против ее воли. В суде он сказал, что хотел успокоить девушку после того, как ее назвали «толстой и некрасивой».

    • На счету Гаскойна 57 матчей за английскую сборную (1988-1998 годы).
    • В 2002 году был включен в Зал славы английского футбола.

    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5192

      Старикан 27 минут назад

      Наверное обиделась на то, что после поцелуя не было продолжения...))

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