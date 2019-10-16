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  • «Меня все время целовали». Гаскойн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

«Меня все время целовали». Гаскойн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

16 октября 2019, 14:18
3

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.

«Мне стало жаль ее. Она не была толстой и некрасивой. Меня все время целовали. Получается, что я подвергался сексуальным домогательствам в течение последних 20 лет», – сказал 52-летний Гаскойн.

В 2018 году Гаскойн поцеловал девушку в поезде против ее воли. В суде он сказал, что хотел успокоить девушку после того, как ее назвали «толстой и некрасивой».

  • На счету Гаскойна 57 матчей за английскую сборную (1988-1998 годы).
  • В 2002 году был включен в Зал славы английского футбола.

Источник: The Sun
Англия Англия
Комментарии (3)
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Старикан
1571226087
Наверное обиделась на то, что после поцелуя не было продолжения...))
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Я - легенда
1571234599
Газза красавчик! Чтобы успокоить, мог бы подойти и сказать: "Ты не толстая и некрасивая! Они дураки". А он сразу целоваться )))
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