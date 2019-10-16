«Меня все время целовали». Гаскойн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.
«Мне стало жаль ее. Она не была толстой и некрасивой. Меня все время целовали. Получается, что я подвергался сексуальным домогательствам в течение последних 20 лет», – сказал 52-летний Гаскойн.
В 2018 году Гаскойн поцеловал девушку в поезде против ее воли. В суде он сказал, что хотел успокоить девушку после того, как ее назвали «толстой и некрасивой».
- На счету Гаскойна 57 матчей за английскую сборную (1988-1998 годы).
- В 2002 году был включен в Зал славы английского футбола.
Источник: The Sun