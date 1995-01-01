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    Иан Райт: «Нынешнее поколение футболистов не будет мириться с расизмом»

    Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт считает, что нынешнее поколение футболистов не будет мириться с проявлением расизма, в отличие от предыдущего.

    «Отчасти то, что произошло на матче Болгария – Англия – хорошо. Мы увидели, что в мире есть новое поколение игроков – не только темнокожих – которое больше не будет терпеть проявления расизма.

    Девизом моего поколения было высказывание «Подставь другую щеку». Девиз нынешнего – «Борьбе любыми средствами». Это поколение Малькольма Икса«, – заявил Райт.

    • В матче отборочного турнира Болгария – Англия (0:6) некоторые болельщики хозяев позволили себе оскорбления английских игроков на почве расизма.
    • Арбитр несколько раз приостанавливал игру, грозясь окончить матч досрочно.
    • Малькольм Икс – афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих. Среди сторонников Икс известен как защитник прав чернокожего населения США.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1489

      general.lizyukov 9 минут назад

      Так вы по кварталам неонацистов пройдитесь, да попротестуйте, подискутируйте, пообличайте их нехорошесть. Что, кишка тонка? Подойти к исписаному свастиками красавцу да дайте ему жОский отпор. Или только истерить на камеру способны?
      А в ЮАР вы поедете протестовать против тамошнего черного расизма?

      0
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      Рейтинг: +48

      elessar arnor 12 минут назад

      не по месту проживания, чтобы подобное говорить

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