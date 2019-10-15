Иан Райт: «Нынешнее поколение футболистов не будет мириться с расизмом»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт считает, что нынешнее поколение футболистов не будет мириться с проявлением расизма, в отличие от предыдущего.
«Отчасти то, что произошло на матче Болгария – Англия – хорошо. Мы увидели, что в мире есть новое поколение игроков – не только темнокожих – которое больше не будет терпеть проявления расизма.
Девизом моего поколения было высказывание «Подставь другую щеку». Девиз нынешнего – «Борьбе любыми средствами». Это поколение Малькольма Икса«, – заявил Райт.
- В матче отборочного турнира Болгария – Англия (0:6) некоторые болельщики хозяев позволили себе оскорбления английских игроков на почве расизма.
- Арбитр несколько раз приостанавливал игру, грозясь окончить матч досрочно.
- Малькольм Икс – афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих. Среди сторонников Икс известен как защитник прав чернокожего населения США.
Источник: Goal