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  • Иан Райт: «Нынешнее поколение футболистов не будет мириться с расизмом»

Иан Райт: «Нынешнее поколение футболистов не будет мириться с расизмом»

15 октября 2019, 19:20
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Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт считает, что нынешнее поколение футболистов не будет мириться с проявлением расизма, в отличие от предыдущего.

«Отчасти то, что произошло на матче Болгария – Англия – хорошо. Мы увидели, что в мире есть новое поколение игроков – не только темнокожих – которое больше не будет терпеть проявления расизма.

Девизом моего поколения было высказывание «Подставь другую щеку». Девиз нынешнего – «Борьбе любыми средствами». Это поколение Малькольма Икса«, – заявил Райт.

  • В матче отборочного турнира Болгария – Англия (0:6) некоторые болельщики хозяев позволили себе оскорбления английских игроков на почве расизма.
  • Арбитр несколько раз приостанавливал игру, грозясь окончить матч досрочно.
  • Малькольм Икс – афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих. Среди сторонников Икс известен как защитник прав чернокожего населения США.

Источник: Goal
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Англия Англия Болгария Ливерпуль
Комментарии (2)
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general.lizyukov
1571158659
Так вы по кварталам неонацистов пройдитесь, да попротестуйте, подискутируйте, пообличайте их нехорошесть. Что, кишка тонка? Подойти к исписаному свастиками красавцу да дайте ему жОский отпор. Или только истерить на камеру способны? А в ЮАР вы поедете протестовать против тамошнего черного расизма?
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Yev
1571159568
Вот интересно, а в самой Африке права чёрных защищают? Скорее всего нет, там не такое бабло вокруг этой темы крутиться, как жирной и сытной Европе, с её фондами, грандами правозащитными организациями. Достали уже, с...ка в натуре!!!
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