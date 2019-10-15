Минаев – о Тедеско в «Спартаке»: «Хороший тренер. *** просто. Редкая удача»

Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Я от спортивной журналистики и мира футбола стал достаточно далек, а вот в море пиара как-то еще ковыряюсь. Ну, скажем, джинсу от новости или аналитики отличить смогу. Мне, как болельщику «Спартака», унизительно и обидно читать вот такое заказное говно, а еще более унизительно чувствовать, как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер-тренера.

У Тедеско невероятные достижения в «Эрцгебирге». Где? Вы серьезно?

Удивительный прошлогодний результат с «Шальке» и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от «Манчестер Сити». Хороший тренер. *** просто. Редкая удача.

Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит: «Что ж вы творите то, бестолочи?» – написал Минаев в фейсбуке.