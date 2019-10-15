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  • Минаев – о Тедеско в «Спартаке»: «Хороший тренер. *** просто. Редкая удача»

Минаев – о Тедеско в «Спартаке»: «Хороший тренер. *** просто. Редкая удача»

15 октября 2019, 06:15
44

Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Я от спортивной журналистики и мира футбола стал достаточно далек, а вот в море пиара как-то еще ковыряюсь. Ну, скажем, джинсу от новости или аналитики отличить смогу. Мне, как болельщику «Спартака», унизительно и обидно читать вот такое заказное говно, а еще более унизительно чувствовать, как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер-тренера.

У Тедеско невероятные достижения в «Эрцгебирге». Где? Вы серьезно?

Удивительный прошлогодний результат с «Шальке» и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от «Манчестер Сити». Хороший тренер. *** просто. Редкая удача.

Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит: «Что ж вы творите то, бестолочи?» – написал Минаев в фейсбуке.

  • «Спартак» подписал контракт с Тедеско до 2021 года.
  • Вместе с «Шальке» специалист становился вице-чемпионом Германии.

Источник: Фейсбук Сергея Минаева
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (44)
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zabvo9406
1571110060
Однозначно прав!!! Я того же мнения!!!
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Ганнибал Лектор
1571111021
Вернули бы лучше обратно Валеру. Хрен с ним, с чемпионатом, хоть харизма у команды появится
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subbotaspartak
1571113903
Вот только Старостиными прикрываться не надо.
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mihail200606
1571115861
Вот если он даст результат, посмотрим что скажут те кто его говном поливал.. У него очень хорошее образование футбольное(хотя пока это ещё ниче не значит), и видимо он гораздо более подготовленный, чем все наши тренеры рпл...
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rash1959
1571116860
Ещё один "назар" нарисовался, вот от таких горлопанов и все беды. Прекрати называть себя болельщиком Спартака".
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Nik1964
1571122278
Ребятки все будет ХОРОШО!!! Просто посылайте позитивную информацию!!! Я тоже жду не дождусь, когда моя любимая команда начнет играть в ФУТБОЛ! Читая все, что здесь написано становится противно, один негатив! Мне кажется, что все,кто пишет негативную информацию, специально это делают, они не настоящие поклонники Спартака. Я верю, что команда вылезет из болота!!! Вперед Спартак!!!
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BRO_football
1571124795
Тем не менее, надеюсь, что у Спартака всё будет хорошо и Тедеско выведет Спартак в ФНЛ
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ivany4
1571125197
Что-то Минаев так сильно не возмущался "достижениями" пиджака. Или может быть он выходил с плакатами, против назначения, никому неизвестного и никогда не бывшим главным тренером, Карреры? Многих настораживает ситуация с новым тренером, но заранее лить помои - людей смешить. Сначала будем посмотреть на его работу в РПЛ, а уж потом упражняться в остроумии, и выяснять кому "обиднее за Державу".
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ivanthebest
1571138286
Почему такой негатив? Когда назначали Аленичева, у него был крайне небольшой опыт, зато все были счастливы, что свой спартач, россиянин. Здесь же, очень талантливый тренер, пусть и не свой, но всё же. Поработал в Германии. Имеет своё представление о футболе. Знает несколько языков. Как и все немцы, педантичен и чёток. Думаю, надо дать ему спокойно поработать без долбаных истерик. Когда Массимо делал Спартак чемпионом, тоже многие муйню писали и говорили что это за физрук без опыта встаёт у руля команды, а потом все заткнулись.
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Д Альбертини
1571139977
Человека только назначили, ещё ни одной игры не с играно, а уже какой то негатив, от всякого рода экспертов и лютых болельщиков.... .. *банулись там все разом что ли)))
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