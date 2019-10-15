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    Минаев – о Тедеско в «Спартаке»: «Хороший тренер. *** просто. Редкая удача»

    Главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Я от спортивной журналистики и мира футбола стал достаточно далек, а вот в море пиара как-то еще ковыряюсь. Ну, скажем, джинсу от новости или аналитики отличить смогу. Мне, как болельщику «Спартака», унизительно и обидно читать вот такое заказное говно, а еще более унизительно чувствовать, как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер-тренера.

    У Тедеско невероятные достижения в «Эрцгебирге». Где? Вы серьезно?

    Удивительный прошлогодний результат с «Шальке» и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от «Манчестер Сити». Хороший тренер. *** просто. Редкая удача.

    Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит: «Что ж вы творите то, бестолочи?» – написал Минаев в фейсбуке.

    • «Спартак» подписал контракт с Тедеско до 2021 года.
    • Вместе с «Шальке» специалист становился вице-чемпионом Германии.

    Источник: Фейсбук Сергея Минаева

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    15.10.2019 06:15
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 октября 2019, 13:56

      «Я от спортивной журналистики и мира футбола стал достаточно далек, а вот в море пиара как-то еще ковыряюсь. -сам же сознался,а чего ипало разинул?

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 октября 2019, 21:31

      Если далёк от мира футбола, так и держи свой рот на замке. Тренер ещё ничего не сделал, ни хорошего, ни плохого, а парень из "моря пиара" вынырнул и болтает почём зря.

      1
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 15 октября 2019, 19:15

      Ну вот опять по вылезали типа "истинные" спартаковские "болельщики". Затравили Массимо. Вот и за Тадеско , который даже не успел начать работать , уже взялись. Ну что вам холуям нужно то от Спартака? Заткнулись бы уже раз и навсегда. А нет - так и поливаю поганой слюной... Гладишь и стихоплёт кухонный Назаров скоро тоже проявится и соорудит очередной никчемный опус.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 октября 2019, 14:46

      Человека только назначили, ещё ни одной игры не с играно, а уже какой то негатив, от всякого рода экспертов и лютых болельщиков.... .. *банулись там все разом что ли)))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 октября 2019, 14:18

      Почему такой негатив? Когда назначали Аленичева, у него был крайне небольшой опыт, зато все были счастливы, что свой спартач, россиянин. Здесь же, очень талантливый тренер, пусть и не свой, но всё же. Поработал в Германии. Имеет своё представление о футболе. Знает несколько языков. Как и все немцы, педантичен и чёток. Думаю, надо дать ему спокойно поработать без долбаных истерик. Когда Массимо делал Спартак чемпионом, тоже многие муйню писали и говорили что это за физрук без опыта встаёт у руля команды, а потом все заткнулись.

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      Рейтинг: +4900

      алдан2014 15 октября 2019, 14:04

      Один псевдоболельщик клуба стишки дрянные пишет,не в самый лучший день.Другой так же накаляет атмосферу.Может посмотрим за работой человека,а потом будем делать выводы?

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 октября 2019, 13:04

      Да какая разница уже, сезон в жопе, так даже интересней будет наблюдать за изменениями в команде, да и от 6 места разрыв в одно очко

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      Рейтинг: +414

      Ollegator 15 октября 2019, 12:39

      А кого минаев сам предлагает чёт он не написал.

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      Рейтинг: +4171

      Иван Петров 1986 15 октября 2019, 11:33

      Полностью согласен с автором.

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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 15 октября 2019, 11:24

      Нас то никто не спрашивает,назначили,кого захотели.А что,по другому бывает разве?Если и случается,то не у нас в России.Ладно,поживём-увидим,что и как.Настороженность присутствует,конечно,это есть.Ну,а вдруг?Если у Тедеско получится,пусть и не всё,но многое,если за команду не будет стыдно,то и про Федуна,и про Цорна никто и не вспомнит вообще.Главное-Команда,и если с ней всё хорошо,то совершенно не важно остальное.

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