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    Оздоев: «Мои отношения с Канделаки? До инцидента с Азмуном лично не был знаком с ней»

    полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал информацию об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

    «Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком с ней.

    Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в твиттере. Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», – написал Оздоев в своем инстаграме.

    • Ранее Оздоев высказался об оговорке Канделаки, которая причислила иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам российской сборной.
    • После оговорки Канделаки заявила, что перепутала Азмуна с Оздоевым.
    • После этого СМИ написали о романе Оздоева и Канделаки.

    Источник: инстаграм Магомеда Оздоева

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +792

      Mister_Tomsk 1 час назад

      интересн он ей уже присунул?)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14567

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Ядро" сборной категорически отказался от "ядра" "Матч ТВ"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +654

      Cubinec1989 > DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Орнул)) остро!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Ден 781 2 часа назад

      Вообще по традиции, если ты с ней познакомился, значит уже трахнул ее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      srg38 2 часа назад

      Мага давай там удовлетвори, а то совсем с матч тв какая то хрень творится

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4185

      ivan-football-fan > srg38 1 час назад

      да))) как-то у них там... всё засохло...)+

      0
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      Рейтинг: +1350

      Torvald64 2 часа назад

      Конечно, когда тебя в постели назовут Сердаром, а ты Магомед - ты после этого знать её не захочешь))

      Ну это шутки ради. А если серьезно, желтые газетенки и сайты задолбали в личную жизнь лезть и придумывать небылицы, компрометирующие людей, не неся за это никакой ответственности.

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      Рейтинг: +4185

      ivan-football-fan > Torvald64 1 час назад

      ...в обшем... присунуть надо ШУТКИ РАДИ, а неприкосоновенность личной жизни в суде отстаивать ПО-СЕРЬЁЗНОМУ!)))+

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