Оздоев: «Мои отношения с Канделаки? До инцидента с Азмуном лично не был знаком с ней»

полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал информацию об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком с ней.

Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в твиттере. Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», – написал Оздоев в своем инстаграме.