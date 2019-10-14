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  • Оздоев: «Мои отношения с Канделаки? До инцидента с Азмуном лично не был знаком с ней»

Оздоев: «Мои отношения с Канделаки? До инцидента с Азмуном лично не был знаком с ней»

14 октября 2019, 12:32
8

полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал информацию об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком с ней.

Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в твиттере. Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», – написал Оздоев в своем инстаграме.

  • Ранее Оздоев высказался об оговорке Канделаки, которая причислила иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам российской сборной.
  • После оговорки Канделаки заявила, что перепутала Азмуна с Оздоевым.
  • После этого СМИ написали о романе Оздоева и Канделаки.

Источник: инстаграм Магомеда Оздоева
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Россия Зенит Оздоев Магомед Азмун Сердар Канделаки Тина
Комментарии (8)
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Torvald64
1571047372
Конечно, когда тебя в постели назовут Сердаром, а ты Магомед - ты после этого знать её не захочешь)) Ну это шутки ради. А если серьезно, желтые газетенки и сайты задолбали в личную жизнь лезть и придумывать небылицы, компрометирующие людей, не неся за это никакой ответственности.
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srg38
1571047768
Мага давай там удовлетвори, а то совсем с матч тв какая то хрень творится
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Ден 781
1571047854
Вообще по традиции, если ты с ней познакомился, значит уже трахнул ее
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DOCTOR PENALTY
1571049864
"Ядро" сборной категорически отказался от "ядра" "Матч ТВ"
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Mister_Tomsk
1571051183
интересн он ей уже присунул?)
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paracetamol
1571064619
Да дура она, Магомед. Успокойся и забивай дальше.
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