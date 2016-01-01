Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Оздоев – об оговорке Канделаки: «Нас с Азмуном перепутали, но это происходит часто»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал оговорку генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая причислила иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам российской сборной.

    «Что я думаю по поводу истории с Азмуном? Если честно, то никаких проблем я здесь не вижу. Мне сообщили, что нас перепутали. Но нас вообще часто путают. Нет обид, нет проблем», – сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

    • После оговорки Канделаки заявила, что перепутала Азмуна с Оздоевым.

    Твиттер РПЛ: «Азмун и Оздоев реально похожи»

    Кудряшов: «Сыграет ли завтра Азмун за сборную России? Хорошая шутка»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru