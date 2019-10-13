Оздоев – об оговорке Канделаки: «Нас с Азмуном перепутали, но это происходит часто»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал оговорку генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая причислила иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам российской сборной.

«Что я думаю по поводу истории с Азмуном? Если честно, то никаких проблем я здесь не вижу. Мне сообщили, что нас перепутали. Но нас вообще часто путают. Нет обид, нет проблем», – сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

После оговорки Канделаки заявила, что перепутала Азмуна с Оздоевым.

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