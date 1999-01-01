Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Канделаки: «Конечно, я имела в виду Оздоева, а не Азмуна. Один футболист «Зенита» вытеснил другого»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила свою ошибку во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

    Канделаки призвала поприветствовать сборную России за разгромную победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Среди прочих она выделила форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который является иранцем.

    «Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого.

    Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия – спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», – написала Канделаки в телеграм-канале.

    Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

    Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1509

      Axe111 3 минуты назад

      Кого он вытеснил женщина?????? У них РАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ НА ПОЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Давид59 7 минут назад

      А я что говорил? Азмун - Аздун -Аздой. Один хрен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      upiter622 28 минут назад

      Да вроде бы не блондинка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      rector 39 минут назад

      Нормально.
      На канале хватает других персонажей с громким голосом и костью в голове.
      Тина хотя бы красотка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      spiker 53 минуты назад

      Ору. Ещё больше ору с тех кто её защищает,дескать с кем не бывает. Дикий ор.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Дедуктор 58 минут назад

      Тина, не реагируй так остро на дурачков. Их (дурачков, т.е.) немало в футбольных и парафутбольных темах шарахается. Публика примитивная, образованием и воспитанием не отмеченная. Ну, объективная реальность такая.
      А Оздоев или Азмун?!
      Как говорил один крутанский киногерой: "Какая разница?".
      Оба хороши. Один хет-трик отгрузил. А в другого, говорят, дух Колодина вселился. А я подозреваю, даже - самого! Кумана!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      Чец 1 час назад

      Опубликовали зарплату канделаки--76 лямов в год. Кто из нас рабы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20935

      gol_kak_sokol 1 час назад

      А хванчкару с цинандали не перепутаешь ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      Чец 1 час назад

      Какое убожество. Только в этой стране можно назначить руководителем спортивного канала существо, не способное отличить виды спорта и участников спортивных состязаний.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2779

      мы_не_рабы 1 час назад

      Эх, Тина, Тина! Сначала оговорка по Фрейду, а потом, что имела то и ввела!
      А ввела в действие защиту от Васи Уткина, про алкогольные пары, хотя он ещё ничего не сказал. А про причины и цели - это просто классика женской логики!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +375

      ALEX TARAN > мы_не_рабы 15 минут назад

      Представляю как жирная утка ее потролит...)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73969
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru