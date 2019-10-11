Канделаки: «Конечно, я имела в виду Оздоева, а не Азмуна. Один футболист «Зенита» вытеснил другого»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила свою ошибку во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Канделаки призвала поприветствовать сборную России за разгромную победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Среди прочих она выделила форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который является иранцем.

«Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого.

Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия – спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», – написала Канделаки в телеграм-канале.

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