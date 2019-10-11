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  • Канделаки: «Конечно, я имела в виду Оздоева, а не Азмуна. Один футболист «Зенита» вытеснил другого»

Канделаки: «Конечно, я имела в виду Оздоева, а не Азмуна. Один футболист «Зенита» вытеснил другого»

11 октября 2019, 16:29
42

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила свою ошибку во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Канделаки призвала поприветствовать сборную России за разгромную победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Среди прочих она выделила форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который является иранцем.

«Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого.

Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия – спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», – написала Канделаки в телеграм-канале.

Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Оздоев Магомед Азмун Сердар Канделаки Тина
Комментарии (42)
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ivanthebest
1570801466
Оправдание в таких ситуациях звучит ещё более нелепо, чем та ситуация, за которую оправдываются...
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srg38
1570802422
Тупая м@нд@.
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Пестрый
1570802478
Это же убожество газТВ в лице канделаки))
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мы_не_рабы
1570803657
Эх, Тина, Тина! Сначала оговорка по Фрейду, а потом, что имела то и ввела! А ввела в действие защиту от Васи Уткина, про алкогольные пары, хотя он ещё ничего не сказал. А про причины и цели - это просто классика женской логики!
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Чец
1570804083
Какое убожество. Только в этой стране можно назначить руководителем спортивного канала существо, не способное отличить виды спорта и участников спортивных состязаний.
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spiker
1570804935
Ору. Ещё больше ору с тех кто её защищает,дескать с кем не бывает. Дикий ор.
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РМЗ
1570808455
Куриная голова
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ALEX ML
1570809504
Имела она всех в виду. Только не зп свою. Гнать ссаными тряпками эту тупицу
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Kollljan
1570809830
Конечно... Чего уж тут... Облажалась так, что туши свет. И это руководитель спортивного канала? Нет! Не может быть. Она просто кукла. Сидит там просто так. Руководит кто-то другой. Из тени.
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subbotaspartak
1570815331
А чем футбол отличается от баскетбола? В баскетболе вратаря нет.
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