Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам сборной России.
«Кто знает, психовоз как вызывают?» – написал Уткин в твиттере.
«Говорит генеральный продюсер государственного спортивного канала. Кабзда», – добавил он в телеграм-канале.
- Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
- Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
- С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.
Источник: Твиттер Василия Уткина