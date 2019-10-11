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  • Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

11 октября 2019, 14:23
13

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам сборной России.

«Кто знает, психовоз как вызывают?» – написал Уткин в твиттере.

«Говорит генеральный продюсер государственного спортивного канала. Кабзда», – добавил он в телеграм-канале.

  • Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
  • Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
  • С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

Источник: Твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия Азмун Сердар Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (13)
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Давид59
1570793460
Ну вот. Клинч. Вася против Тины. Серия 159-я
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mihail200606
1570793475
Ну вооот.. Не заставил себя долго ждать)) но мало букфф что-то.. Не типично для него..
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Я - легенда
1570793678
О, Васятка сразу отреагировал. Всё-таки, сдаётся мне, у него к Тине смешанная гамма чувств - от любви до ненависти и обратно до любви. Их прямо искрит по отношению друг к другу ))
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батог
1570794624
Василий, давай проср.ться блондинке!
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alp
1570794806
че та как то никак... я ожидал более фееричной реакции
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ivanthebest
1570801243
Ждём к вечеру лирическую поэму от Васи. Пара строк как-то слишком непомерно мало для нынешнего Василия.
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Чец
1570805443
Я думаю, что все болеют за Васю, как-то так. Но против канделаки.
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Дедуктор
1570805785
Печально. Вот такой моральный урод. В общем то, обычный вульгарный подонок. И у кого то это чмо в авторитете!? О времена, о нравы! Как метко заметил в свое время классик.
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ALEX TARAN
1570807693
Жирная утка не мог не потролить...)))
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paracetamol
1570816043
Два идиота схлестнулись. Обоих гнать взашей!
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