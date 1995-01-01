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    Уткин – о словах Канделаки про Азмуна в сборной России: «Кто знает, психовоз как вызывают?»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая допустила ошибку, причислив иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна к игрокам сборной России.

    «Кто знает, психовоз как вызывают?» – написал Уткин в твиттере.

    «Говорит генеральный продюсер государственного спортивного канала. Кабзда», – добавил он в телеграм-канале.

    • Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
    • Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
    • С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +529

      Я - легенда 4 минуты назад

      О, Васятка сразу отреагировал. Всё-таки, сдаётся мне, у него к Тине смешанная гамма чувств - от любви до ненависти и обратно до любви. Их прямо искрит по отношению друг к другу ))

      0
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      Рейтинг: +5934

      mihail200606 8 минут назад

      Ну вооот.. Не заставил себя долго ждать)) но мало букфф что-то.. Не типично для него..

      1
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      Рейтинг: +256

      Давид59 8 минут назад

      Ну вот. Клинч. Вася против Тины. Серия 159-я

      2
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      Рейтинг: +529

      Я - легенда > Давид59 3 минуты назад

      После клинча им надо освоить позицию в партере.

      0
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