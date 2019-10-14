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Sports Mole: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Пьянича

14 октября 2019, 10:34
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По информации Sports Mole, английский клуб следит за ситуацией вокруг продления контракта боснийца.

Сообщается, что если сторонам не удастся договориться, «МЮ» предпримет попытку купить 29-летнего хавбека.

  • Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года.
  • В текущем сезоне игрок провел девять матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

Источник: Sports Mole

Британский спортивный ресурс. Аудитория в твиттере - 50,2 тысячи человек.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Пьянич Миралем
Комментарии (1)
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Dizayner
1571041037
а зачем ему туда?
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