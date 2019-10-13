Главные новости дня. Дзюба – лидер квалификации по системе «гол+пас», Черчесов поставил цель выиграть Евро-2020

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2019 22:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7750

      mihail200606 14 октября 2019, 09:44

      Усатого мания величия посетила...

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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 14 октября 2019, 08:57

      С одной стороны, такой боевой настрой радует. Без смелости не взять города.

      С другой же стороны, не лучше ли отбросить шапкозакидательство? Один гол вчера забили из офсайда, другой мяч на нас элементарно выбили. Плюс киприоты почти три четверти матча играли вдесятером - и даже при таком благоприятствующем факторе мы не могли вскрыть их оборону фактически весь второй тайм. К тому же в конце матча их защитники уже вяло боролись. Да, и ещё вчера мы допустили уйму брака при передачах, часто на ровном месте мяч теряли.

      Топовые команды нам такого не простят.

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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 14 октября 2019, 08:09

      В принципе всегда надо ставить высокие цели,,,,,а там как получится,,,но выходить на поле надо только с мыслями о победе,,,

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      Рейтинг: +28706

      silver29 14 октября 2019, 07:45

      Давайте сбавим гордыню и завышенные ожидания, киприоты многое позволяли. защита практически отдыхала и могла подключаться к атаке, плюс лишний игрок. Бельгийцы этого не позволят, конечно они не отдадут первое место в группе, но проверить себя стоит.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 14 октября 2019, 06:58

      Да не все команды так слабы как Кипр но игра России восхищает и с такой игрой вполне можно рассчитывать на чемпионства. Почему нет? Вива Россия. Россия вперед.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 октября 2019, 06:51

      Дзюбомания продолжается)

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      Рейтинг: +701

      Хведя 14 октября 2019, 06:02

      Конечно, в отличие от инфантильной сборной 2008г эта команда поняла, что тренер - фигура важная, но не фатальная, и работает в каждом матче. Но говорить о победе на финальном турнире? Для начала - дождемся 16 ноября...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 октября 2019, 00:14

      Головокружение от успехов....Объясните дурню, что кипры и азербийджаны заканчиваются.Он наверное думает, что они все то же в финал вышли..

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