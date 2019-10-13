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Главные новости дня. Дзюба – лидер квалификации по системе «гол+пас», Черчесов поставил цель выиграть Евро-2020

13 октября 2019, 22:10
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Bild: «Спартак» завтра проведет официальную презентацию Тедеско.

Журналист Скира: «Матич может перейти в «Интер» в январе».

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Дзюба – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас». У россиянина 14 очков.

Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Патронташ
1571001260
Головокружение от успехов....Объясните дурню, что кипры и азербийджаны заканчиваются.Он наверное думает, что они все то же в финал вышли..
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Хведя
1571022153
Конечно, в отличие от инфантильной сборной 2008г эта команда поняла, что тренер - фигура важная, но не фатальная, и работает в каждом матче. Но говорить о победе на финальном турнире? Для начала - дождемся 16 ноября...
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RotBerg
1571025064
Дзюбомания продолжается)
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Muboraksho
1571025488
Да не все команды так слабы как Кипр но игра России восхищает и с такой игрой вполне можно рассчитывать на чемпионства. Почему нет? Вива Россия. Россия вперед.
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slavа0508
1571029774
В принципе всегда надо ставить высокие цели,,,,,а там как получится,,,но выходить на поле надо только с мыслями о победе,,,
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Я - легенда
1571032658
С одной стороны, такой боевой настрой радует. Без смелости не взять города. С другой же стороны, не лучше ли отбросить шапкозакидательство? Один гол вчера забили из офсайда, другой мяч на нас элементарно выбили. Плюс киприоты почти три четверти матча играли вдесятером - и даже при таком благоприятствующем факторе мы не могли вскрыть их оборону фактически весь второй тайм. К тому же в конце матча их защитники уже вяло боролись. Да, и ещё вчера мы допустили уйму брака при передачах, часто на ровном месте мяч теряли. Топовые команды нам такого не простят.
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mihail200606
1571035452
Усатого мания величия посетила...
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