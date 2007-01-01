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    Фаулер: «Клопп отказал «Манчестер Юнайтед» и «Реалу». Ему не нравится, что эти клубы сосредоточены на коммерции»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп имел предложения от «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», но отказал. Такую информацию сообщил бывший нападающий ливерпульцев Робби Фаулер.

    «Клопп отверг предложения двух очень богатых клубов. Одним из них был «Манчестер Юнайтед», а вторым, вероятнее всего, – «Реал». Тренеру не нравится, что эти клубы сосредоточены на коммерции. «Ливерпуль» приглянулся Клоппу потому, что здесь есть баланс между деньгами, историей и фанатами», – цитирует Фаулера Mirror.

    • Клопп тренирует англичан с 2015 года.
    • Ранее немец работал с дортмундской «Боруссией», два раза выиграв с ней Бундеслигу.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    Источник: Mirror

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