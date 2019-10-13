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  • Фаулер: «Клопп отказал «Манчестер Юнайтед» и «Реалу». Ему не нравится, что эти клубы сосредоточены на коммерции»

Фаулер: «Клопп отказал «Манчестер Юнайтед» и «Реалу». Ему не нравится, что эти клубы сосредоточены на коммерции»

13 октября 2019, 18:50
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп имел предложения от «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», но отказал. Такую информацию сообщил бывший нападающий ливерпульцев Робби Фаулер.

«Клопп отверг предложения двух очень богатых клубов. Одним из них был «Манчестер Юнайтед», а вторым, вероятнее всего, – «Реал». Тренеру не нравится, что эти клубы сосредоточены на коммерции. «Ливерпуль» приглянулся Клоппу потому, что здесь есть баланс между деньгами, историей и фанатами», – цитирует Фаулера Mirror.

  • Клопп тренирует англичан с 2015 года.
  • Ранее немец работал с дортмундской «Боруссией», два раза выиграв с ней Бундеслигу.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Ливерпуль Манчестер Юнайтед Клопп Юрген
Комментарии (1)
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Derzkiy1
1570990635
Конечно это все круто и тренер он лучше любого ! С удовольствием посмотрел бы его в Реале , ибо в Мадриде давно такого футбола не видел
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