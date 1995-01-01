Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с Нигерией, Неймар получил травму

это для него почти пипец постоянные травмы и всё можно сказать карьера на закате почему то многие бразильцы именно такие им надо на песочке играть
Сборная Бразилии провела товарищеский матч с африканцами. Команды обменялись голами, у южноамериканцев отличился полузащитник мадридского «Реала» Каземиро.
В первом тайме травму получил нападающий Неймар. Его заменил Филиппе Коутиньо на 12 минуте. Форвард повредил заднюю поверхность бедра.
Товарищеский матч
Бразилия – Нигерия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Арибо, 35; 1:1 – Каземиро, 48.