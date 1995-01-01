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    Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с Нигерией, Неймар получил травму

    Сборная Бразилии провела товарищеский матч с африканцами. Команды обменялись голами, у южноамериканцев отличился полузащитник мадридского «Реала» Каземиро.

    В первом тайме травму получил нападающий Неймар. Его заменил Филиппе Коутиньо на 12 минуте. Форвард повредил заднюю поверхность бедра.

    Товарищеский матч

    Бразилия – Нигерия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Арибо, 35; 1:1 – Каземиро, 48.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10917

      Garrincha58 1 час назад

      это для него почти пипец постоянные травмы и всё можно сказать карьера на закате почему то многие бразильцы именно такие им надо на песочке играть

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