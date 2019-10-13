Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Играем за вас»: сборная России поблагодарила болельщиков после досрочного выхода на Евро-2020

«Играем за вас»: сборная России поблагодарила болельщиков после досрочного выхода на Евро-2020

13 октября 2019, 21:22
3

Сборная России поблагодарила болельщиков после разгромной победы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0).

После финального свистка игроки российской национальной команды подошли к трибуне, на которой находились фанаты сборной России. В руках футболисты держали российский триколор, на котором было написано «Играем за вас».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

С точно таким же флагом сборная России отпраздновала выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира после победы на сборной Испании (1:1, 4:3 пен).

  • Россия досрочно вышла на чемпионат Европы-2020, набрав 21 балл после восьми сыгранных матчей.
  • Лидирует в группе I Бельгия, у которой на три очка больше, чем у россиян.

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1570993760
Не надо играть за кого-то, играйте лучше для кого-то и ради кого-то.
;-))) И всё у вас будет хорошо. С победой всех.
Ответить
ola1a
1570994545
продолжать в том же духе !
Ответить
Bozigit
1570995760
Просто молодцы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+