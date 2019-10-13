«Играем за вас»: сборная России поблагодарила болельщиков после досрочного выхода на Евро-2020

Сборная России поблагодарила болельщиков после разгромной победы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0).

После финального свистка игроки российской национальной команды подошли к трибуне, на которой находились фанаты сборной России. В руках футболисты держали российский триколор, на котором было написано «Играем за вас».

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С точно таким же флагом сборная России отпраздновала выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира после победы на сборной Испании (1:1, 4:3 пен).