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    «Играем за вас»: сборная России поблагодарила болельщиков после досрочного выхода на Евро-2020

    Сборная России поблагодарила болельщиков после разгромной победы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0).

    После финального свистка игроки российской национальной команды подошли к трибуне, на которой находились фанаты сборной России. В руках футболисты держали российский триколор, на котором было написано «Играем за вас».

    С точно таким же флагом сборная России отпраздновала выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира после победы на сборной Испании (1:1, 4:3 пен).

    • Россия досрочно вышла на чемпионат Европы-2020, набрав 21 балл после восьми сыгранных матчей.
    • Лидирует в группе I Бельгия, у которой на три очка больше, чем у россиян.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      ola1a 6 минут назад

      продолжать в том же духе !

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      Рейтинг: +2290

      maygli 19 минут назад

      Не надо играть за кого-то, играйте лучше для кого-то и ради кого-то.

      ;-))) И всё у вас будет хорошо.
      С победой всех.

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