Mirror: Погба может сыграть с «Ливерпулем»

Ранее появлялась информация, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет сыграть в матче девятого тура АПЛ против «Ливерпуля». Встреча состоится 20 октября.

Однако Mirror располагает сведениями, что участие француза в матче не исключено – вероятность более 50 процентов. У Погба травма правого голеностопа.