Mirror: Погба может сыграть с «Ливерпулем»

Ранее появлялась информация, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет сыграть в матче девятого тура АПЛ против «Ливерпуля». Встреча состоится 20 октября.
Однако Mirror располагает сведениями, что участие француза в матче не исключено – вероятность более 50 процентов. У Погба травма правого голеностопа.
- Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по московскому времени.
- Помимо этого поединка команде Уле-Гуннара Сульшера в октябре предстоит сыграть с «Партизаном» (Лига Европы), «Норвичем» (АПЛ) и «Челси» (Кубок лиги).
- Погба в текущем сезоне провел за «Юнайтед» шесть матчей и сделал два ассиста.
Источник: Mirror