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Mirror: Погба может сыграть с «Ливерпулем»

13 октября 2019, 12:48
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Ранее появлялась информация, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет сыграть в матче девятого тура АПЛ против «Ливерпуля». Встреча состоится 20 октября.

Однако Mirror располагает сведениями, что участие француза в матче не исключено – вероятность более 50 процентов. У Погба травма правого голеностопа.

  • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по московскому времени.
  • Помимо этого поединка команде Уле-Гуннара Сульшера в октябре предстоит сыграть с «Партизаном» (Лига Европы), «Норвичем» (АПЛ) и «Челси» (Кубок лиги).
  • Погба в текущем сезоне провел за «Юнайтед» шесть матчей и сделал два ассиста.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль Погба Поль
Комментарии (1)
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84aivengo
1570966261
ждем ниггера в ближайших матчах.... давно уже не играл
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