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    Mirror: Погба может сыграть с «Ливерпулем»

    Ранее появлялась информация, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет сыграть в матче девятого тура АПЛ против «Ливерпуля». Встреча состоится 20 октября.

    Однако Mirror располагает сведениями, что участие француза в матче не исключено – вероятность более 50 процентов. У Погба травма правого голеностопа.

    • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по московскому времени.
    • Помимо этого поединка команде Уле-Гуннара Сульшера в октябре предстоит сыграть с «Партизаном» (Лига Европы), «Норвичем» (АПЛ) и «Челси» (Кубок лиги).
    • Погба в текущем сезоне провел за «Юнайтед» шесть матчей и сделал два ассиста.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4833

      84aivengo 25 минут назад

      ждем ниггера в ближайших матчах.... давно уже не играл

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