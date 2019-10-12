Впервые в старте сборной Испании вышли игроки 11-и клубов

В эти минуты проходит матч седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Норвегии и Испании. Впервые в истории в составе испанцев вышли с первых минут представители 11-и клубов.

Испания: Кепа («Челси»), Бернат («ПСЖ»), Рамос («Реал»), Альбиоль («Вильярреал»), Навас («Севилья»), Сауль («Атлетико»), Бускетс («Барселона»), Руис («Наполи»), Себальос («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Оярсабаль («Реал Сосьедад»).