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    Впервые в старте сборной Испании вышли игроки 11-и клубов

    В эти минуты проходит матч седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Норвегии и Испании. Впервые в истории в составе испанцев вышли с первых минут представители 11-и клубов.

    Испания: Кепа («Челси»), Бернат («ПСЖ»), Рамос («Реал»), Альбиоль («Вильярреал»), Навас («Севилья»), Сауль («Атлетико»), Бускетс («Барселона»), Руис («Наполи»), Себальос («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

    • Испанцы лидируют в отборочной группе.
    • Норвежцы занимают четвертое место.
    • В первой игре между испанцами и норвежцами победили первые (2:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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