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Впервые в старте сборной Испании вышли игроки 11-и клубов

12 октября 2019, 22:15
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В эти минуты проходит матч седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Норвегии и Испании. Впервые в истории в составе испанцев вышли с первых минут представители 11-и клубов.

Испания: Кепа («Челси»), Бернат («ПСЖ»), Рамос («Реал»), Альбиоль («Вильярреал»), Навас («Севилья»), Сауль («Атлетико»), Бускетс («Барселона»), Руис («Наполи»), Себальос («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

  • Испанцы лидируют в отборочной группе.
  • Норвежцы занимают четвертое место.
  • В первой игре между испанцами и норвежцами победили первые (2:1).

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Норвегия Испания
Комментарии (2)
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portero
1570917397
и сыграли в ничейку.....
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serppion
1570927081
Есть повод поприкалываться - почему бы не воспользоваться?
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