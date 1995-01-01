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    Игрок сборной Италии Ачерби отказался покидать детскую больницу вместе с командой. Футболист хотел пообщаться со всеми детьми

    Сборная Италии в преддверии матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Греции посетила детскую больницу в Риме. Футболисты вручили подарки юным пациентам.

    Покидать заведение вместе со всеми игроками отказался защитник Франческо Ачерби. Он остался в заведении, поскольку хотел пообщаться со всеми детьми.

    «Мне все равно, команда может идти. Я приеду на такси, но повидаюсь со всеми пациентами», – передает слова Ачерби сотрудник больницы Алессандро Якопино.

    • Ачерби в последние два года проходил курс химиотерапии в связи с раком яичка.
    • Матч Италия – Греция начнется в 21:45 по Москве.
    • Ачерби выступает за «Сассуоло».

    Источник: твиттер Алессандро Япино

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      Alekxei Z. 10 минут назад

      Если человек сказал , Я задержусь, вы приподносите как саботаж.
      Ох уж и дебилы !!!

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