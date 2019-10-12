Игрок сборной Италии Ачерби отказался покидать детскую больницу вместе с командой. Футболист хотел пообщаться со всеми детьми

Сборная Италии в преддверии матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Греции посетила детскую больницу в Риме. Футболисты вручили подарки юным пациентам.

Покидать заведение вместе со всеми игроками отказался защитник Франческо Ачерби. Он остался в заведении, поскольку хотел пообщаться со всеми детьми.

«Мне все равно, команда может идти. Я приеду на такси, но повидаюсь со всеми пациентами», – передает слова Ачерби сотрудник больницы Алессандро Якопино.