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  • Игрок сборной Италии Ачерби отказался покидать детскую больницу вместе с командой. Футболист хотел пообщаться со всеми детьми

Игрок сборной Италии Ачерби отказался покидать детскую больницу вместе с командой. Футболист хотел пообщаться со всеми детьми

12 октября 2019, 20:40

Сборная Италии в преддверии матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Греции посетила детскую больницу в Риме. Футболисты вручили подарки юным пациентам.

Покидать заведение вместе со всеми игроками отказался защитник Франческо Ачерби. Он остался в заведении, поскольку хотел пообщаться со всеми детьми.

«Мне все равно, команда может идти. Я приеду на такси, но повидаюсь со всеми пациентами», – передает слова Ачерби сотрудник больницы Алессандро Якопино.

  • Ачерби в последние два года проходил курс химиотерапии в связи с раком яичка.
  • Матч Италия – Греция начнется в 21:45 по Москве.
  • Ачерби выступает за «Сассуоло».

Источник: твиттер Алессандро Япино
Италия. Серия А Отбор ЧЕ-2020 Италия Сассуоло Ачерби Франческо
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