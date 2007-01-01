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    Черчесов: «Делайте выводы об уровне российского футбола, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением относительно уровня российского футбола.

    «Ответить на вопрос об уровне российского футбола можно только философски. Мы, сборная, решаем свои задачи. А по клубам — оценивать выступление можно только в конце, потому что у кого-то травмы, карточки. Делайте выводы после, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах. Мы сейчас шестые в клубном рейтинге. Думаю, это достойная позиция», – подытожил Черчесов.

    • В групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы выступают четыре российских клуба – «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».
    • «Зенит» занимает в своей группе первое место, «Локомотив» третий, ЦСКА и «Краснодар» – четвертые.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +301

      Давид59 9 минут назад

      Клубный рейтинг - это не совсем российский футбол. Вот сборная - это да. И спрашивать об этом надо не Черчесова. Со стороны (то есть нам), как говорится, виднее. Реальный рейтинг - это намного слабее бельгийцев. А жаль. Когда-то мы их побивали.

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      Рейтинг: +20947

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Черчес обычно делает выводы о работе пожарных после того, как сгорит последняя доска.

      0
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      Рейтинг: +2976

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      Вывод , давно понятен ! Убогая игра , а точнее НЕТ игры на Дзюбу , может проканать только с Шотландией..Да ,Дзюба забил , да что то делал на поле-НО это не игрок сильной сборной и сильного клуба !

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      Рейтинг: +753

      Mister_Tomsk > САДЫЧОК 4 минуты назад

      ахаха он скоро обойдет кержа, а кто у тебя еще есть? мб ты выйдешь сыграешь, и не языком почешешь, вренее по кнопкам в коменты, а на деле?

      0
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      Рейтинг: +4231

      3a zenit 1 час назад

      выводы и уровень сборной можно сделать по двум играм с Бельгией.

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      Рейтинг: +989

      Genz > 3a zenit 54 минуты назад

      1:4 от Бельгии такой уровень российского футбола

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      Рейтинг: +2240

      mutabor0992 1 час назад

      мудрый чабан.гы гы)))

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      Рейтинг: +20947

      gol_kak_sokol > mutabor0992 14 минут назад

      Философ !

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      Рейтинг: +228

      arrivalgist 2 часа назад

      Нет уж, лучше буду делать выводы по скорости и точности передач, качеству ударов по воротам, когда нет времени подумать, как и куда бить... Не тот уровень ребятки, как ни старайтесь. Хоть конечно и болею за Русь матушку.

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