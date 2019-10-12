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  • Черчесов: «Делайте выводы об уровне российского футбола, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах»

Черчесов: «Делайте выводы об уровне российского футбола, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах»

12 октября 2019, 14:15
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением относительно уровня российского футбола.

«Ответить на вопрос об уровне российского футбола можно только философски. Мы, сборная, решаем свои задачи. А по клубам — оценивать выступление можно только в конце, потому что у кого-то травмы, карточки. Делайте выводы после, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах. Мы сейчас шестые в клубном рейтинге. Думаю, это достойная позиция», – подытожил Черчесов.

  • В групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы выступают четыре российских клуба – «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».
  • «Зенит» занимает в своей группе первое место, «Локомотив» третий, ЦСКА и «Краснодар» – четвертые.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Краснодар Локомотив ЦСКА Зенит Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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arrivalgist
1570879664
Нет уж, лучше буду делать выводы по скорости и точности передач, качеству ударов по воротам, когда нет времени подумать, как и куда бить... Не тот уровень ребятки, как ни старайтесь. Хоть конечно и болею за Русь матушку.
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3a zenit
1570882573
выводы и уровень сборной можно сделать по двум играм с Бельгией.
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САДЫЧОК
1570884880
Вывод , давно понятен ! Убогая игра , а точнее НЕТ игры на Дзюбу , может проканать только с Шотландией..Да ,Дзюба забил , да что то делал на поле-НО это не игрок сильной сборной и сильного клуба !
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Давид59
1570886357
Клубный рейтинг - это не совсем российский футбол. Вот сборная - это да. И спрашивать об этом надо не Черчесова. Со стороны (то есть нам), как говорится, виднее. Реальный рейтинг - это намного слабее бельгийцев. А жаль. Когда-то мы их побивали.
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AHTUNGBOL
1570888679
По какому ещё последнему свистку в группе? С кем там сравнивать? Вот на Евро и посмотрим и сравним...
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Из Твери Леха
1570890442
Это повезло, что увеличили кол-во команд на Евро.
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Vis-ok
1570894681
чувствует кабель усатый, что всё хорошо, а после первого матча с бельгией такого не говорил
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Пельш 1
1570897244
Завтра посмотрим!
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Фан666
1570898142
Уровень сборной соответствует её рейтингу, то бишь пятый десяток
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ARTHUR19
1570899378
Вот на Евро и увидим
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