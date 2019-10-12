Черчесов: «Делайте выводы об уровне российского футбола, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением относительно уровня российского футбола.

«Ответить на вопрос об уровне российского футбола можно только философски. Мы, сборная, решаем свои задачи. А по клубам — оценивать выступление можно только в конце, потому что у кого-то травмы, карточки. Делайте выводы после, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах. Мы сейчас шестые в клубном рейтинге. Думаю, это достойная позиция», – подытожил Черчесов.