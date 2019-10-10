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    «Кажется, Россия и Шотландия в расчете». Регбийная сборная России поблагодарила футбольную

    Вчера сборная России обыграла сборную Шотландии в рамках отбора к Евро-2020 (4:0).

    Регбийная национальная команда поблагодарила футболистов за победу:

    «Кажется, Россия и Шотландия в расчете», – написано в посте сборной России.

    Позднее пресс-служба добавила твит: «Теперь мы точно готовы взять Артема (прим. – Дзюбу) на сборы в феврале».

    • Ранее Федерация регби России приглашала форварда «Зенита» в команду.
    • Вчера Дзюба оформил дубль и сделал голевую передачу.
    • На проходящем в Японии чемпионате мира по регби Россия проиграла Шотландии со счетом 0:61.

    Источник: Твиттер сборной России по регби

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      GSmall 1 час назад

      Хоть молча сидели бы.Их счастье что у нас глава страны пушистый хомяк

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