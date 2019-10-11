«Кажется, Россия и Шотландия в расчете». Регбийная сборная России поблагодарила футбольную

Вчера сборная России обыграла сборную Шотландии в рамках отбора к Евро-2020 (4:0).
Регбийная национальная команда поблагодарила футболистов за победу:
«Кажется, Россия и Шотландия в расчете», – написано в посте сборной России.
Позднее пресс-служба добавила твит: «Теперь мы точно готовы взять Артема (прим. – Дзюбу) на сборы в феврале».
- Ранее Федерация регби России приглашала форварда «Зенита» в команду.
- Вчера Дзюба оформил дубль и сделал голевую передачу.
- На проходящем в Японии чемпионате мира по регби Россия проиграла Шотландии со счетом 0:61.
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Источник: Твиттер сборной России по регби