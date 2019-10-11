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  • «Кажется, Россия и Шотландия в расчете». Регбийная сборная России поблагодарила футбольную

«Кажется, Россия и Шотландия в расчете». Регбийная сборная России поблагодарила футбольную

11 октября 2019, 09:00
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Вчера сборная России обыграла сборную Шотландии в рамках отбора к Евро-2020 (4:0).

Регбийная национальная команда поблагодарила футболистов за победу:

«Кажется, Россия и Шотландия в расчете», – написано в посте сборной России.

Позднее пресс-служба добавила твит: «Теперь мы точно готовы взять Артема (прим. – Дзюбу) на сборы в феврале».

  • Ранее Федерация регби России приглашала форварда «Зенита» в команду.
  • Вчера Дзюба оформил дубль и сделал голевую передачу.
  • На проходящем в Японии чемпионате мира по регби Россия проиграла Шотландии со счетом 0:61.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер сборной России по регби
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (2)
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GSmall
1570773886
Хоть молча сидели бы.Их счастье что у нас глава страны пушистый хомяк
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JTherry
1570778482
Дзюба для регби хиловат...
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