Федерация регби России: «Можем забронить местечко для Дзюбы. «Зенит», отпустите парня?»

Федерация регби России отреагировала на эпизод в матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1).

Во время игры форвард петербуржцев Артем Дзюба оттащил партнера по команде Сердара Азмуна, когда тот спорил с арбитром и рисковал получить вторую желтую карточку.

«Артeм, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» – говорится в публикации регбийной федерации в твиттере.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.

В активе 31-летнего нападающего 149 матчей, 57 голов и 41 ассист.

Его контракт с клубом истекает следующим летом.