Федерация регби России: «Можем забронить местечко для Дзюбы. «Зенит», отпустите парня?»

Дзюба у всех любимчик, ну кроме сами знаете....)
Федерация регби России отреагировала на эпизод в матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1).
Во время игры форвард петербуржцев Артем Дзюба оттащил партнера по команде Сердара Азмуна, когда тот спорил с арбитром и рисковал получить вторую желтую карточку.
«Артeм, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» – говорится в публикации регбийной федерации в твиттере.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- В активе 31-летнего нападающего 149 матчей, 57 голов и 41 ассист.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
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— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) September 13, 2019