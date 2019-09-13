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    Федерация регби России: «Можем забронить местечко для Дзюбы. «Зенит», отпустите парня?»

    Федерация регби России отреагировала на эпизод в матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» (3:1).

    Во время игры форвард петербуржцев Артем Дзюба оттащил партнера по команде Сердара Азмуна, когда тот спорил с арбитром и рисковал получить вторую желтую карточку.

    «Артeм, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» – говорится в публикации регбийной федерации в твиттере.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • В активе 31-летнего нападающего 149 матчей, 57 голов и 41 ассист.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Источник: Твиттер федерации регби России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2794

      RotBerg 4 минуты назад

      Дзюба у всех любимчик, ну кроме сами знаете....)

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