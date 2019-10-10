«Наши парни с вами и в метро». Сборная России выложила фото картонного Дзюбы

Сборная России в твиттере опубликовала фотографии из московского метро, на которых изображена картонная копия форварда Артема Дзюбы.
«Наши парни с вами и в метро», – говорится в подписи к фото.
- Матч Россия – Шотландия пройдет в четверг на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.
- После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.
- По итогам игры Россия может выйти на Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России