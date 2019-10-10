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  • «Наши парни с вами и в метро». Сборная России выложила фото картонного Дзюбы

«Наши парни с вами и в метро». Сборная России выложила фото картонного Дзюбы

10 октября 2019, 14:48
7

Сборная России в твиттере опубликовала фотографии из московского метро, на которых изображена картонная копия форварда Артема Дзюбы.

«Наши парни с вами и в метро», – говорится в подписи к фото.

  • Матч Россия – Шотландия пройдет в четверг на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.
  • После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.
  • По итогам игры Россия может выйти на Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Шотландия Дзюба Артем
Комментарии (7)
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алдан2014
1570709426
А чё не деревянного?Было бы ближе к истине
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Argon
1570721318
В некоторых матчах 11 таких картонок на поле выносят.
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Ссппааррттаакк
1570723848
Ну вот правда не пойму, для чего все это.
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Черкизовский Кот
1570727170
Сразу вспомнился Сутормин...
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