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    Буффон: «Только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое возвращение в туринский клуб.

    «Некоторые люди были сбиты с толку из-за моей новой роли в клубе. Но я понимал, что только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря. Я подождал и оказался прав. Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнeрам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор», – сказал 41-летний итальянец.

    • Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
    • Сезон-2018/19 голкипер провел в «ПСЖ», а минувшим летом вернулся в туринский клуб.
    • В текущем сезоне в его активе два матча, в которых он пропустил один гол.

    Источник: Football Italia

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