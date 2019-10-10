Буффон: «Только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое возвращение в туринский клуб.

«Некоторые люди были сбиты с толку из-за моей новой роли в клубе. Но я понимал, что только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря. Я подождал и оказался прав. Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнeрам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор», – сказал 41-летний итальянец.