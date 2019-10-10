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  • Буффон: «Только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря»

Буффон: «Только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря»

10 октября 2019, 11:34
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое возвращение в туринский клуб.

«Некоторые люди были сбиты с толку из-за моей новой роли в клубе. Но я понимал, что только в «Ювентусе» я мог согласиться на роль второго вратаря. Я подождал и оказался прав. Я был рад снова обнять болельщиков и вернуться в раздевалку к своим партнeрам по команде, с которыми я так много пережил как на футбольном поле, так и за его пределами. Вот почему я сделал этот выбор», – сказал 41-летний итальянец.

  • Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
  • Сезон-2018/19 голкипер провел в «ПСЖ», а минувшим летом вернулся в туринский клуб.
  • В текущем сезоне в его активе два матча, в которых он пропустил один гол.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (2)
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Аскорбин
1570702981
Респект,Джи джи.
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ibragim_ibragimov_99
1570709799
Ага, Почувствовал что Юве сможет победить в лч, и тут же решил вернутся.
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