Глава «Крыльев Советов» – о возможном уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался о будущем нападающего Александра Соболева.

«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», – сказал Фетисов.