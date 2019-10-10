Глава «Крыльев Советов» – о возможном уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался о будущем нападающего Александра Соболева.
«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», – сказал Фетисов.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.
- Интерес к нему проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вольфсбург».
- В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал три ассиста в 13 матчах.
Источник: ТАСС