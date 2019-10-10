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  • Глава «Крыльев Советов» – о возможном уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

Глава «Крыльев Советов» – о возможном уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

10 октября 2019, 10:20
3

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался о будущем нападающего Александра Соболева.

«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», – сказал Фетисов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (3)
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Агасфер
1570693942
Да,вы-не рабовладельцы,те из госбюджета деньги не качали.
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Я - легенда
1570696018
Что-то чересчур много разговоров стало о Соболеве, а также об игроках Локомотива. Это нехороший прецедент. Не надо накалять вокруг футболистов обстановку. Зачем это делать? Парни молодые, голова закружится, мысли будут только об этом - и это может негативно сказаться на игре. Ладно, журналисты - они всегда "ловят хайп" на жареном и сплетнях. Но даже руководство команды, которое должно утихомирить этот ненужный ажиотаж - и оно подаётся в эту деятельность!
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АКС-74У
1570730003
Почему никто не интересуется Шомуродовым?
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