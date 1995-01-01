Глава «Крыльев Советов» – о возможном уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

Что-то чересчур много разговоров стало о Соболеве, а также об игроках Локомотива. Это нехороший прецедент. Не надо накалять вокруг футболистов обстановку. Зачем это делать? Парни молодые, голова закружится, мысли будут только об этом - и это может негативно сказаться на игре. Ладно, журналисты - они всегда "ловят хайп" на жареном и сплетнях. Но даже руководство команды, которое должно утихомирить этот ненужный ажиотаж - и оно подаётся в эту деятельность!
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов высказался о будущем нападающего Александра Соболева.
«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», – сказал Фетисов.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года.
- Интерес к нему проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вольфсбург».
- В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал три ассиста в 13 матчах.