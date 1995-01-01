Главные новости дня. Хохлов уволен из «Динамо», в таблице Бундеслиги первое место делят пять команд

«Тоттенхэм» после 2:7 от «Баварии» был разгромлен «Брайтоном» в АПЛ.

«Бавария» проиграла дома «Хоффенхайму», потеряли очки «Боруссия» Д и «Лейпциг». В таблице пять лидеров.

«Динамо» проиграло в Оренбурге, Хохлов уволен с тренерского поста.

«Ахмат» выиграл у «Уфы» в первом матче Шалимова.

«Крылья Советов» обыграли «Сочи», Соболев забил 9-й и 10-й голы в сезоне.

«Ливерпуль» победил «Лестер» благодаря голу с пенальти в добавленное время.

«Реал» заинтересовался Соном.

Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник.

Льорис был заменен из-за серьезной травмы руки, но избежал перелома.

Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре.

Материал дня: «Боруссия» валится в Германии. Траты безумные, а проблем стало еще больше