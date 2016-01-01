РПЛ. «Динамо» проиграло «Оренбургу», потерпев четвертое поражение подряд

В матче 12-го тура РПЛ «Динамо» в гостях уступило «Оренбургу» со счетом 0:2.

Во втором тайме голы в свой актив записали Артем Кулишев и Урош Радакович.

С 42-й минуты столичная команда играла вдесятером после удаления Артура Юсупова.

Для «Динамо» это поражение стало четвертым подряд. При этом безвыигрышная серия москвичей насчитывает уже шесть поединков.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Оренбург – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кулишев, 61; 2:0 – Радакович, 88.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Радакович, Аюпов, Рикарду (Шкофлек, 90), Рогич, Деспотович, Фамейе (Кулишев, 53).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 43; Шейдаев, 81), Каборе (Хильмарк, 71), Шиманьски, Панченко, Игбун.

Предупреждения: Радакович, 36 – Юсупов, 21; Евгеньев, 82.

Удаление: нет – Юсупов, 42.

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