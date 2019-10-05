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    РПЛ. Дубль Соболева помог «Крыльям Советов» одержать выездную победу над «Сочи»

    В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» принимал на своем поле «Крылья Советов».

    Самарцы одержали выездную победу над соперником благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Для 22-летнего форварда эти голы стали девятым и десятым в текущем розыгрыше чемпионата России, что позволило ему стать единоличным лидером в списке бомбардиров.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    Сочи – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Соболев, 4; 0:2 – Соболев, 69.

    Незабитый пенальти: Соболев, 62.

    «Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Бурмистров (Полоз, 66), Цаллагов, Померко (Лагатор, 50), Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Заболотный.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Чернов, Комбаров, Антон (Радоньич, 86), Гацкан, Канунников (Терехов, 84), Мияйлович, Зиньковский, Соболев.

    Предупреждения: Померко, 21; Лагатор, 51; Кудряшов, 67; Цаллагов, 76 – Мияйлович, 22; Соболев, 34.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2019 20:53
    Комментарии46
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      Рейтинг: +3585

      paracetamol 6 октября, 08:41

      В МЮ Соболеву путь открыт?

      0
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      Рейтинг: +1151

      gor77 6 октября, 04:45

      Бомбардир!
      А слабО написать хорошую статью о командах типа "Уфа", "Крылья советов", "Урал", "Арсенал"??? А то только о командах "верхней" части таблицы.
      Такие "заметки" как здесь и так все болельщики знают и больше пишут, чем ваши "обозреватели".
      А?????

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      Рейтинг: +33395

      portero > gor77 6 октября, 07:54

      Они ждут твоей помощи, думаю у сайта штатных писак нет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1151

      gor77 > portero 6 октября, 08:39

      Хм, а может быть у Вас!))) У нас в Сибири меньше информации, чем у Вас в России! )))))

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      Рейтинг: +403

      kazak161 6 октября, 00:29

      Смотрю таблицу и думаю где ангел и где дьявол , пришли времена когда на наши души война настала!

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      Рейтинг: +49

      eugen-han 6 октября, 00:06

      На классе кстати переиграли,- это,что касается ,,неплохого" состава Сочи,которые с самого начала являлись и являются аутсайдерами ПЛ...практика,как набрать игроков в арнеду для результата, приведёт в лучшем случае к стыковым матчам в конце сезона.

      0
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      Рейтинг: +2247

      maygli 5 октября, 23:53

      Крылья с победой!
      Но сама игра какая-то странная была, обе команды больше ходили по полю, чем бегали.

      0
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      Рейтинг: +1292

      Бриг 5 октября, 22:10

      Еще вдогонку. А тренер там что-нибудь делает?

      0
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      Рейтинг: +1292

      Бриг 5 октября, 22:09

      Впервые смотрел обе команды. Впечатление ужасное. Сочи - это вообще кошмар. Вопрос - почему вообще эти люди были в Зените? Кто их туда набирал и почему?

      0
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      Рейтинг: +153

      АКМ-74У > Бриг 5 октября, 23:01

      Зенит давно славится тем , что покупает хорошо играющих игроков и превращает их в пустое место. Главное, снизить конкуренцию в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +572

      kupryaev 5 октября, 21:46

      Столько радости , Соболеву все лавры,а то что второй пенальти пробивает как воспитанник ДЮСШ,а игру Зиньковский сделал ни слова) комментатор правильно заметил -команда играет на результативность Соболева

      2
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      Рейтинг: +595

      АИН-27 > kupryaev 5 октября, 21:59

      Не все лавры Соболеву. Любой тренер, игрок или болельщик понимает, что без командой игры не будет результата. У Соболева очень много продуктивной работы.

      1
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      Рейтинг: +153

      АКМ-74У > kupryaev 5 октября, 23:03

      Зиньковский молодец, старается, но пора и самому забивать. Один гол в прошлом сезоне маловато будет.

      1
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      Рейтинг: +33395

      portero 5 октября, 21:43

      Соболев молодца! но пенальти надо забивать.

      3
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      Рейтинг: +3781

      sochi-2013 5 октября, 21:40

      Джанаева, несмотря на отбитый пенальти, надо на скамейку. К остальным особых претензий нет, но надо быстрее сыграться, да и должны быть "домашние заготовки"- это уже недоработки тренера.

      1
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      Рейтинг: +153

      АКМ-74У > sochi-2013 5 октября, 23:06

      Претензий нет? да там один Нобоа играл, да еще, наверное, Кудряшов, по крайней мере только их фамилии повторялись бесконца. А что сделал суперфорвард Заболотный, например? А другие?

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      Рейтинг: +3781

      sochi-2013 > АКМ-74У 6 октября, 07:30

      ОСОБЫХ! Заболотный был на поле?))

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