РПЛ. Дубль Соболева помог «Крыльям Советов» одержать выездную победу над «Сочи»

В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» принимал на своем поле «Крылья Советов».

Самарцы одержали выездную победу над соперником благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Для 22-летнего форварда эти голы стали девятым и десятым в текущем розыгрыше чемпионата России, что позволило ему стать единоличным лидером в списке бомбардиров.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Сочи – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 4; 0:2 – Соболев, 69.

Незабитый пенальти: Соболев, 62.

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Бурмистров (Полоз, 66), Цаллагов, Померко (Лагатор, 50), Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Заболотный.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Чернов, Комбаров, Антон (Радоньич, 86), Гацкан, Канунников (Терехов, 84), Мияйлович, Зиньковский, Соболев.

Предупреждения: Померко, 21; Лагатор, 51; Кудряшов, 67; Цаллагов, 76 – Мияйлович, 22; Соболев, 34.

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