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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Материалы

Сочи - Крылья Советов

05.10.2019, Суббота, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 12 тур Сочи - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 15:00 Сочи 1:3 Крылья Советов
8 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Крылья Советов 2:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 18:30 Сочи 0:4 Крылья Советов
13 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 5 октября 2019, 20:34

    МЮ уже деньги копит! )))

    2
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    Рейтинг: +18

    Romuk1922 5 октября 2019, 20:21

    Ничья будет)

    0
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    Рейтинг: +1036

    овертайм 5 октября 2019, 19:16

    саша соболев, саша соболев)

    3
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 5 октября 2019, 16:13

    Крылышкам удачной игры

    1
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