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    РПЛ. «Ахмат» в первом матче под руководством Шалимова минимально обыграл «Уфу»

    В матче 12-го тура РПЛ «Ахмат» в гостях добыл минимальную победу над «Уфой».

    Единственный гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник грозненской команды Вилькер Анхель.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Анхель, 9.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов (Бизяк, 56), Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 76), Гиоргобиани (Вомбергар, 31).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков (Нижич, 71), Бериша (Митришев, 83), Роши, Исмаэл, Понсе (Мбенг, 64).

    Предупреждения: Вомбергар, 32; Табидзе, 58 – Глушаков, 25; Понсе, 40.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1935

      ухоженный крокодил 22 минуты назад

      Ахмат. Поздравляю вас с 12 очками, они вам понадобятся.
      11 игрокам,а 12 всему сектору
      =))))

      0
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      Рейтинг: +446

      Чец 27 минут назад

      Ай да Шалимов, видимо Кадыров поставил задачу--Еврокубки...

      1
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      Рейтинг: +569

      Сенситив 1 час назад

      в Уфу завёз Ахмат столь грозный свой костяк,
      что даже выграли в гостях, вот как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +34374

      MaxRnD 1 час назад

      Мбенг пару хороших моментов в концовке похоронил

      1
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      Рейтинг: +1496

      Фанат Рубина 2 часа назад

      динамо в зоне вылета!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +977

      Genz 2 часа назад

      Молитва поможет Ахмату

      0
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      Рейтинг: +1289

      x-x-x-x-x 2 часа назад

      нужен нападающий срочном порядке. иначе никакой тренер не поможет.но еще оба фланговых защитников нужно найти. Мусалов с Уциевым не тянут

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