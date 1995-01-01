РПЛ. «Ахмат» в первом матче под руководством Шалимова минимально обыграл «Уфу»

Ахмат. Поздравляю вас с 12 очками, они вам понадобятся.
11 игрокам,а 12 всему сектору
=))))
В матче 12-го тура РПЛ «Ахмат» в гостях добыл минимальную победу над «Уфой».
Единственный гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник грозненской команды Вилькер Анхель.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Уфа – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Анхель, 9.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов (Бизяк, 56), Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 76), Гиоргобиани (Вомбергар, 31).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков (Нижич, 71), Бериша (Митришев, 83), Роши, Исмаэл, Понсе (Мбенг, 64).
Предупреждения: Вомбергар, 32; Табидзе, 58 – Глушаков, 25; Понсе, 40.