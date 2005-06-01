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    Рибери – лучший игрок Серии А в сентябре

    Вингер «Фиорентины» Франк Рибери признан лучшим игроком Серии А по итогам сентября.

    В прошлом месяце 36-летний француз провел пять матчей в чемпионате Италии, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    • Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили двухлетний контракт.
    • До этого футболист на протяжении 12 лет выступал за «Баварию».

    Источник: Официальный твиттер Серии А

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3994

      ivan-football-fan 29 минут назад

      Очередное подтверждение тому, что игроки, которые были эффктивны не за счёт "бей-беги" (Беланов, например), что возможно только в молодые годы, а за счёт техники и вИдения поля... ИГРАЮТ ДОЛГО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!
      СТАРЫЕ КОНИ БОРОЗДЫ НЕ ПОРТЯТ)))

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