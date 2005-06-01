Рибери – лучший игрок Серии А в сентябре

Очередное подтверждение тому, что игроки, которые были эффктивны не за счёт "бей-беги" (Беланов, например), что возможно только в молодые годы, а за счёт техники и вИдения поля... ИГРАЮТ ДОЛГО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!
СТАРЫЕ КОНИ БОРОЗДЫ НЕ ПОРТЯТ)))
Вингер «Фиорентины» Франк Рибери признан лучшим игроком Серии А по итогам сентября.
В прошлом месяце 36-летний француз провел пять матчей в чемпионате Италии, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
- Стороны заключили двухлетний контракт.
- До этого футболист на протяжении 12 лет выступал за «Баварию».