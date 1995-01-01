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    Бундеслига. «Бавария» дома проиграла «Хоффенхайму», «Боруссия» сыграла вничью во Фрайбурге и другие результаты

    Матч седьмого тура чемпионата Германии «Бавария»«Хоффенхайм» со счетом 1:2.

    На счету нападающего хозяев Роберта Левандовски один гол. Форвард гостей Саркис Адамян оформил дубль.

    В параллельном матче «Боруссия» сыграла вничью в выездном матче с «Фрайбургом». Результаты этого и других матчей представлены ниже.

    Германия. Бундеслига. 7-й тур

    Бавария – Хоффенхайм – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Адамян, 54; 1:1 – Левандовски, 73; 1:2 – Адамян, 79.

    Фрайбург – Боруссия – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Витсель, 20; 1:1 – Вальдшмидт, 55; 1:2 – Хакими, 67; 2:2 – Аканжи, 89 (в свои ворота).

    Байер – Рб Лейпциг – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 66; 1:1 – Нкунку, 78.

    Падеборн – Майнц – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Квайсон, 8; 1:1 – Золински, 14; 1:2 – Бросински, 32.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1180

      Marley Bob 4 минуты назад

      Боруссия третью игру подряд в чемпионате играет с одинаковым счётом 2-2.чрезвычайно завидное постоянство,но оно не даст никакой возможости соперничать с Баварией.

      0
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      Рейтинг: +34374

      MaxRnD 5 минут назад

      Немецкий порядок остановил немецкую машину

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