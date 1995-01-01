Бундеслига. «Бавария» дома проиграла «Хоффенхайму», «Боруссия» сыграла вничью во Фрайбурге и другие результаты

Матч седьмого тура чемпионата Германии «Бавария» – «Хоффенхайм» со счетом 1:2.

На счету нападающего хозяев Роберта Левандовски один гол. Форвард гостей Саркис Адамян оформил дубль.

В параллельном матче «Боруссия» сыграла вничью в выездном матче с «Фрайбургом». Результаты этого и других матчей представлены ниже.

Германия. Бундеслига. 7-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Адамян, 54; 1:1 – Левандовски, 73; 1:2 – Адамян, 79.

Фрайбург – Боруссия – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Витсель, 20; 1:1 – Вальдшмидт, 55; 1:2 – Хакими, 67; 2:2 – Аканжи, 89 (в свои ворота).

Байер – Рб Лейпциг – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 66; 1:1 – Нкунку, 78.

Падеборн – Майнц – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Квайсон, 8; 1:1 – Золински, 14; 1:2 – Бросински, 32.

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