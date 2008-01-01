Цорн – самый высокооплачиваемый менеджер РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн является самым высокооплачиваемым менеджером в лиге. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Когда было интервью с Цорном, я ему говорю: «Вы самый высокооплачиваемый менеджер РПЛ». Хотите, назову заработную плату? Он сказал: «Не надо». Я не стал называть», – сказал журналист.