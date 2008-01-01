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    Цорн – самый высокооплачиваемый менеджер РПЛ

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн является самым высокооплачиваемым менеджером в лиге. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Когда было интервью с Цорном, я ему говорю: «Вы самый высокооплачиваемый менеджер РПЛ». Хотите, назову заработную плату? Он сказал: «Не надо». Я не стал называть», – сказал журналист.

    • Цорн работает в «Спартаке» меньше года.
    • Команда в РПЛ идет девятой.
    • Есть информация, что Цорн – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +429

      Иван Петров 1986 9 минут назад

      От этого все наши беды. Менеджер это продавец и ничего более.

      0
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      Рейтинг: +132

      ZENIT***** 29 минут назад

      Г-н Цорн, а Вам не стыдно самому? Где результат, где конкуренция с лидерами?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3967

      filosof sparty 39 минут назад

      Я даже не буду рассуждать на тему, соответствует ли его труд этому или нет, я просто спрошу: А с какой стати ему предлагали таковую!? Он что, уже где-то успешно продвигал футбольный клуб? Почему у него зарплата выше, чем у того же Бабаева, например!?
      Да потому что в Спартаке сплошной бардак! Только здесь и могут получать такие зарплаты Цорны, Мелкадзе и прочие

      0
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      Рейтинг: +4243

      серега кашин 1 час назад

      а толку от него нет пока никакого

      0
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      Рейтинг: +7052

      Skull_Boy 1 час назад

      Зато самый бестолковый и бесполезный

      1
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      Рейтинг: +2394

      Кинстифа > Skull_Boy 44 минуты назад

      а аргументы....??? он классных игроков купил в целом....
      А тренера Федун не дает убрать.....

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