Telesport запускает видеосервис, который будет транслировать Примеру, Серию А и Евро-2020

Тушите свет, с такими сырыми сервисами как окко и т.п., скоро вместо футбола будем только синие экраны смерти смотреть.
В октябре 2019 года начнет работу видеосервис Telesport.
На сайте компании будут транслироваться матчи Примеры, Серии А, Кубков Италии и Испании, а также другие виды спорта.
Кроме того, «Телеспорт» покажет игры Евро-2020. Права на них приобретены совместно с «Первым каналом».
По информации «Ведомостей», покупка обошлась «Телеспорту» в 25 миллионов евро. Официально компания эту сумму не раскрывает.
- Доходы видеосервиса будут складываться из двух частей – рекламы и платы за подписку.
- Стоимость месячной подписки – 300 рублей.