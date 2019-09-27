Telesport запускает видеосервис, который будет транслировать Примеру, Серию А и Евро-2020

В октябре 2019 года начнет работу видеосервис Telesport.

На сайте компании будут транслироваться матчи Примеры, Серии А, Кубков Италии и Испании, а также другие виды спорта.

Кроме того, «Телеспорт» покажет игры Евро-2020. Права на них приобретены совместно с «Первым каналом».

По информации «Ведомостей», покупка обошлась «Телеспорту» в 25 миллионов евро. Официально компания эту сумму не раскрывает.