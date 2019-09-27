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    Telesport запускает видеосервис, который будет транслировать Примеру, Серию А и Евро-2020

    В октябре 2019 года начнет работу видеосервис Telesport.

    На сайте компании будут транслироваться матчи Примеры, Серии А, Кубков Италии и Испании, а также другие виды спорта.

    Кроме того, «Телеспорт» покажет игры Евро-2020. Права на них приобретены совместно с «Первым каналом».

    По информации «Ведомостей», покупка обошлась «Телеспорту» в 25 миллионов евро. Официально компания эту сумму не раскрывает.

    • Доходы видеосервиса будут складываться из двух частей – рекламы и платы за подписку.
    • Стоимость месячной подписки – 300 рублей.

    Источник: «Ведомости»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +155

      Play 6 минут назад

      Тушите свет, с такими сырыми сервисами как окко и т.п., скоро вместо футбола будем только синие экраны смерти смотреть.

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