Главные новости дня. «Краснодар» вышел на первое место, Григорян: «Не уверен, что буду пересматривать это говно»

Фанаты сборной Шотландии собрали деньги для московского детского хосписа.
Кононов: «Почему не могу смотивировать «Спартак»? Если я не буду мотивировать, игры вообще не будет!».
РПЛ. «Оренбург» благодаря пенальти на 89 минуте победил «Рубин» и покинул последнее место.
Серия А. «Аталанта» на 95 минуте вырвала победу над «Дженоа», Кришито забил гол
РПЛ. ЦСКА благодаря голу Бистровича в большинстве победил идущий последним «Тамбов».
Григорян – о матче с ЦСКА: «Не уверен, что буду пересматривать это говно».
АПЛ. «Арсенал» вел в два мяча, но сыграл вничью с идущим последним «Уотфордом».
РПЛ. «Краснодар» победил «Крылья Советов» и вышел на первое место, в матче шесть голов.
Серия А. «Рома» выиграла у «Сассуоло», Мхитарян забил дебютный гол.
Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ.
Что мы вчера пропустили: травму Миранчука, пента-трик 20-летнего голландца, возвращение Неймара