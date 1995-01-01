Главные новости дня. «Краснодар» вышел на первое место, Григорян: «Не уверен, что буду пересматривать это говно»

Фанаты сборной Шотландии собрали деньги для московского детского хосписа.

Кононов: «Почему не могу смотивировать «Спартак»? Если я не буду мотивировать, игры вообще не будет!».

РПЛ. «Оренбург» благодаря пенальти на 89 минуте победил «Рубин» и покинул последнее место.

Серия А. «Аталанта» на 95 минуте вырвала победу над «Дженоа», Кришито забил гол

РПЛ. ЦСКА благодаря голу Бистровича в большинстве победил идущий последним «Тамбов».

Григорян – о матче с ЦСКА: «Не уверен, что буду пересматривать это говно».

АПЛ. «Арсенал» вел в два мяча, но сыграл вничью с идущим последним «Уотфордом».

РПЛ. «Краснодар» победил «Крылья Советов» и вышел на первое место, в матче шесть голов.

Серия А. «Рома» выиграла у «Сассуоло», Мхитарян забил дебютный гол.

Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ.

Что мы вчера пропустили: травму Миранчука, пента-трик 20-летнего голландца, возвращение Неймара